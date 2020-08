Formato do Renda Brasil desagrada Bolsonaro e lançamento é adiado Por Marcelo de Moraes Presidente não gostou de ideia de bancar programa, que vai substituir Bolsa Família, com a extinção de outros benefícios sociais. Festa adiada. O governo se preparou para promover uma grande bateção de bumbo para apresentar, nesta terça-feira, um amplo pacote de propostas para promover a retomada do crescimento dentro do Pró-Brasil. As medidas incluem obras, iniciativas para geração de empregos, reformulação do Minha Casa, Minha Vida e uma turbinada nos programas sociais. Mas a festa foi adiada porque Jair Bolsonaro não deu sinal verde para o modelo que seria utilizado para bancar o novo Renda Brasil. Elaborada para substituir o Bolsa Família e se transformar numa marca do governo, a proposta se sustentaria com recursos que viriam da extinção de outros benefícios sociais, vistos como ineficientes pelos técnicos da equipe econômica. Quando a fórmula lhe foi apresentada, Bolsonaro puxou o freio de mão e segurou tudo. Cobertor curto. Na modelagem feita pela equipe econômica, o Renda Brasil pagará R$ 247 mensais para seus beneficiários, superando os cerca de R$ 190 do Bolsa Família. Para bancar o aumento, a equipe econômica propôs que fossem extintos benefícios e programas sociais considerados sem foco, como o Farmácia Popular, Salário família, abono salarial e seguro-defeso, entre outros. Sem recursos novos, essa foi a solução encontrada pelos técnicos para superar a falta de dinheiro disponível. Só que criar um programa social extinguindo outros benefícios transformou o cobertor, que já era curto, quase numa fronha. O governo, obviamente, quer faturar os dividendos políticos do Renda Brasil, mas não quer perder apoio reduzindo outros programas sociais, como o Farmácia Popular, que favorece 20 milhões de pessoas por ano. Ainda mais com o calendário eleitoral cada vez mais próximo. E sem o aval do presidente, é possível que esse formato para o Renda Brasil seja alterado. Como de costume. Não é a primeira vez que a equipe econômica tira da cartola soluções desse tipo para custear seus programas. O carteira verde amarela, proposta para gerar empregos para jovens, propunha que seu financiamento fosse bancado pelos recursos do seguro-desemprego. A ideia, duramente criticada, foi abatida pelo Congresso em pleno voo. Na reforma da Previdência, o governo também tentou reduzir, sem sucesso, o alcance do BPC e da aposentadoria rural. E, agora, tenta criar um novo imposto, a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) oferecendo como compensação a redução da contribuição das empresas para o FGTS. Ou seja, reduzindo o valor a ser depositado mensalmente nas contas dos trabalhadores com carteira assinada. Invariavelmente, essas propostas têm sido abandonadas ou suavizadas por absoluta falta de apoio político. Para dar certo, tudo indica que a do Renda Brasil também vai precisar mudar. Explica aí. Antes de ser feita, a festa do governo também precisará passar pelo crivo da ala política. Os aliados do Congresso querem entender melhor os planos do governo e reclamam que ainda estão sem entender direito as propostas, o que os atrapalha até mesmo para defendê-las. Mesmo assim, o governo ainda planeja apresentar logo a reformulação do Minha Casa, Minha Vida, que, com umas mãos de tinta política, vai virar o Casa Verde Amarela. Repletas de tons nacionalistas, as propostas são centrais no plano de Bolsonaro para pavimentar sua campanha pela reeleição presidencial. Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que completou 71 anos nesta segunda, vai precisar melhorar a receita do bolo, se quiser ganhar uma fatia. 