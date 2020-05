Em depoimento, Weintraub fica calado; depois de bravatas, Bolsonaro se cala, e o filho Carlos troca de celular

Volver. Depois de um dia de bravatas que ultrapassaram a barreira do discurso golpista, Jair Bolsonaro e o pelotão de frente de sua tropa recuaram alguns passos. Depois de impetrar um habeas corpus para não precisar depor no STF e ameaçar simplesmente não comparecer, Abraham Weintraub foi. O ministro da Educação permaneceu calado quando questionado a respeito de suas frases na reunião ministerial de 22 de abril, em que disse que os ministros do STF deveriam ser presos.

Ressaca. Bolsonaro também demonstrou ter percebido que enfiou o pé na jaca na quinta-feira. Num típico dia de azia, apareceu calado diante do cercadinho do Alvorada, que cada vez mais recebe menos e mais fanatizados seguidores. Tirou algumas selfies, demonstrou mau humor com as teorias conspiratórias da claque e saiu sem falar com os poucos jornalistas de poucos veículos que ainda se dispõem a cobrir o show diário.

Esse número mudou. Outro que demonstra preocupação com o avanço das investigações do STF sobre o financiamento da rede de fake news e do gabinete do ódio para destruir reputações é Carlos Bolsonaro. O filho 02 do presidente trocou seu número de celular. Nem bem estreou o número novo, já disparou xingamentos a vereadores do PT e do PSOL no grupo da Câmara. Novo número, velhas práticas. De qualquer maneira, se o STF e a Câmara requisitarem a quebra de sigilo do número velho, não vai adiantar nada troca de celular.

Maus lençóis. A ressaca da reunião ministerial não se abateu só sobre Bolsonaro e Weintraub. Ricardo Salles se vê cada dia menos respaldado. Empresas citadas em um anúncio em defesa do ministro do Meio Ambiente, como a Maurício de Souza Produções, desautorizaram o uso de suas marcas para defendê-lo. Representantes de entidades ligadas ao agronegócio passaram a defender abertamente a saída do ministro, que viu avançar inquérito contra ele por suposta lavagem de dinheiro quando ocupava um cargo no governo de São Paulo, em 2016.

Economia derrapa. Para fechar uma semana péssima para o governo, em que pesquisas ainda mostraram o derretimento da popularidade de Bolsonaro e ele nomeou figuras carimbadas do Centrão para cargos em vários ministérios para tentar construir uma rede de sustentação, o resultado do PIB do primeiro trimestre traz um dado incômodo para os que ainda toleram o governo tendo Paulo Guedes como justificativa: o PIB do primeiro trimestre apresentou queda de 1,5%, sendo que apenas em metade de março, o último mês do período, isso pode ser atribuído à pandemia do novo coronavírus.

Salve-se quem puder. Os números do segundo trimestre, totalmente arruinado pela pandemia, serão sombrios, segundo expectativa do mercado colhida pelo BRP. E não há saída próxima da crise: os números da covid-19 seguem em alta, o que mostra a precipitação de planos de reabertura econômica como o de São Paulo, que dissemos no primeiro momento que não se sustentava em dados. O governador João Doria já começou a adaptar o projeto, e existe a chance de que ele seja simplesmente arquivado caso os números continuem a subir.