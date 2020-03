Governo anuncia pacote de R$ 147,3 bi contra coronavírus Por Marcelo de Moraes Ministério da Economia vai destinar R$ 83,4 bi para a população mais pobre e idosa e outros R$ 59,4 bi para manutenção de empregos. Deu o braço a torcer. Uma semana depois de Jair Bolsonaro chamar o impacto do coronavírus sobre as pessoas e sobre a economia de "fantasia", seu governo autorizou nesta segunda um pacote de R$ 147,3 bilhões para tentar conter o estrago da doença. São medidas que devem priorizar cidadãos mais vulneráveis (mais velhos ou na linha da pobreza) e a tentativa de manutenção do emprego. Para o primeiro grupo, serão destinados R$ 83,4 bilhões. Para a preservação de empregos, mais R$ 59,4 bilhões. Crise em toda parte. A correria desta segunda para apresentar medidas concretas foi provocada pelo agravamento da crise no mundo inteiro. Os Estados Unidos voltaram a baixar seus juros no domingo, sem anúncio prévio, e o ato foi entendido pelo mercado como uma avaliação dos americanos de que a crise será mais longa e mais séria do que se imaginava. A Bolsa desmoronou mais uma vez, tendo seu quinto circuit breaker da semana, e o dólar fechou sua cotação, pela primeira vez, acima de R$ 5,00. Tirando o atraso. Mas tudo isso já estava sinalizado. O governo demorou a reagir, só o fazendo agora de forma intensa, porque subestimou a importância e o alcance do problema. Vale lembrar que em entrevista à Veja, Guedes, disse, semana passada, que "com R$ 3 bilhões, R$ 4 bilhões, R$ 5 bilhões", poderia "aniquilar" o coronavírus. Claro que essa era uma avaliação de alguém mal informado sobre o assunto. Hoje, Guedes acabou liberando um tantinho mais, chegando a cifra de R$ 147,3 bilhões, o que fica mais próximo da realidade dessa crise. O que será feito (1). Esses recursos serão injetados na economia ao longo dos próximos três meses. As medidas incluem antecipar a primeira e a segunda parcela dos aposentados e pensionistas do INSS (uma em abril e outra em maio). O governo também vai baixar o teto de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, dando mais margem e prazo para o pagamento. Também vai transferir valores não sacados do PIS/Pasep para o FGTS, para permitir novos saques . Outra medida será antecipar o abono salarial para junho. O Bolsa Família será reforçado com a inclusão de mais de 1 milhão de beneficiários. O que será feito (2). Para tentar conter o efeito da crise sobre os empregos, o governo também anunciou medidas fortes, como, por exemplo, o adiamento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses, o que, sozinho, produz um impacto de R$ 30 bilhões.impacto de R$30 bilhões. Haverá também adiamento da parte da União no Simples Nacional pelo prazo de três meses, o que deve render mais R$ 22,2 bilhões de impacto. Cadê os informais? Nesse primeiro lote de anúncios, não há nada específico para reduzir o impacto da crise no trabalho informal. Se isso for confirmado, é uma lacuna importante. Os informais são hoje 45,9% dos trabalhadores ocupados no País e representam mais de 40% da força de trabalho. É um batalhão de gente, que pode representar algo em torno de 40 milhões de trabalhadores. Perdeu. Politicamente, para o governo, ter de reconhecer publicamente que o problema é gigantesco, depois de passar tanto tempo minimizando a situação, é um derrota de um tamanho ainda difícil de mensurar. Até domingo, Jair Bolsonaro alimentou a tese absurda que a doença não é tão grave assim e chegou até a falar de conspirações internacionais contra a economia. Hoje, com 234 casos confirmados no Brasil e aumentando a cada dia, incluindo mais integrantes do seu governo, e até a suspeita de ter atingido o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, Bolsonaro ficou falando sozinho. Mais pressão. O presidente ainda tentou desviar o foco das atenções para o conflito que segue alimentando com o Congresso. Criticado na véspera por ter incentivado e até cumprimentado as pessoas na manifestação contra o Congresso e contra o Judiciário, apesar de estar em situação de isolamento pelo risco do coronavírus, Bolsonaro voltou a atirar contra os parlamentares. Chegou a insinuar que se tentassem o isolar politicamente, isso seria golpe. Até tu? Como resposta, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, mantiveram o comportamento de não responder o presidente. Priorizaram encontros com o presidente do Supremo, Dias Toffoli, e de outros tribunais com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Mas não faltou quem batesse pesado no presidente. A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL-SP), ex-aliada do presidente, fez discurso na Assembleia de São Paulo pedindo que ele deixe o cargo em favor do vice general Hamilton Mourão. Janaina disse ter se arrependido de seu voto e desceu a lenha no presidente. Enquanto isso, outro ex-aliado arrependido, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP), prometeu apresentar amanhã o pedido de impeachment de Bolsonaro na Câmara. Não há clima para tratar desse assunto agora, mas é evidente que as falas e decisões equivocadas do presidente em relação ao coronavírus começam a cobrar seu preço político. Por Vera Magalhães Bolsonaro começa a perder os liberais. As atitudes do presidente Jair Bolsonaro ao longo dos últimos dias, e sobretudo neste domingo, bem como o agravamento da crise do novo coronavírus, com desdobramentos dramáticos para a economia, a política, a vida em sociedade e a saúde pública, levaram a uma perda de apoio ao governo no campo liberal. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Guedes: 'Se todo mundo ficar em casa, economia entra em colapso' O ministro da Economia, Paulo Guedes, quer um meio termo em meio a pandemia de coronavírus. 