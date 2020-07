Entrando em cima da hora no debate, equipe do ministro Paulo Guedes consegue convencer parlamentares a adiar início da votação; especialistas criticam ideias do governo

.

45' do 2º tempo. Após enviar o relatório do Executivo sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) para os líderes no final de semana, a equipe do ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) passou a segunda-feira tentando convencer os parlamentares a adotar parte de suas ideias. A principal delas é poder utilizar 5% dos 10% adicionais de recursos do fundo no Renda Brasil, programa de distribuição de renda que o governo tenta criar.

Nada feito. Nas rodadas de discussão, os líderes não toparam entregar o que Paulo Guedes queria. A medida seria quase que um "cheque em branco" ao ministro da Economia, já que, por enquanto, o Renda Brasil não passa de uma ideia ainda em fase de estudos. Os valores seriam entregues a beneficiários do programa na forma de um "vale-creche". Guedes avisou que não abre mão disso.

Tira, põe, deixa ficar. Para conseguir emplacar ao menos parte de seu plano, o Planalto topou aumentar o porcentual de repasses previstos no relatório da deputada Professora Dorinha (DEM-TO). A parlamentar propôs um repasse de 20% em 2026. O ministro Luiz Ramos sugeriu 23% de repasses, concordando que 5% fosse para Educação infantil, mas a equipe econômica vai insistir que o valor seja para o Renda Brasil.

Torcendo o nariz. Boa parte das ideias do governo foi considerada "inadmissível" por especialistas. Propostas como um "teto" para o pagamento de salários de professores com recursos do Fundeb, por exemplo, foram criticadas duramente, como mostrou o BRP em seu relatório Fique de Olho. Outras, como não utilizar o fundo para financiar a Educação em 2021, foram classificadas como "fora de discussão".

Boa notícia. Duas potenciais vacinas contra o coronavírus tiveram avanços importantes. Tanto a que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, quanto uma em estudo por chineses, conseguiram sucesso no desenvolvimento de anticorpos e se mostraram seguras. Agora, irão passar por mais uma fase, com uma quantidade maior de pessoas testadas, para ter sua eficácia comprovada.

Não muda nunca. Enquanto isso, Jair Bolsonaro continua com sua cruzada em defesa da hidroxicloroquina. Depois de protagonizar o "levantamento" do medicamento no final de semana diante de sua militância, o presidente voltou a bater o bumbo, defendendo a autonomia médica para a prescrição de qualquer medicamento. Após vários estudos, a Sociedade Brasileira de Infectologia já recomendou que a droga seja excluída dos protocolos contra o covid-19.

Baixas ministeriais. Dois ministros confirmaram estar com o novo coronavírus. Onyx Lorenzoni (Cidadania) e Milton Ribeiro (Educação) tiveram testes positivos para a presença do vírus e deverão ficar em isolamento pelas próximas semanas. Enquanto isso, o Brasil superou oficialmente a marca de 80 mil mortos pela doença.

Finalmente entregue? Fica a expectativa de que Paulo Guedes entregará, finalmente, a proposta do governo de reforma tributária nesta terça-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que, caso a promessa do ministro da Economia seja concretizada, virá em "boa hora".