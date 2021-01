Governo deflagra 'Operação Vacina' para conter desgaste; Maia acena com CPI Por Marcelo de Moraes Bolsonaro, agora, agradece sensibilidade dos chineses por liberarem insumos e até Paulo Guedes faz campanha por vacinação em massa. Nunca falei mal. Com sua popularidade em queda nas pesquisas, Jair Bolsonaro mudou claramente de estratégia em relação à pandemia do coronavírus. Deixou de lado, por enquanto, o negacionismo e os ataques feitos aos chineses, sempre criticados por ele e pelos seus aliados. Hoje, o presidente fez exatamente o oposto. Usou suas redes sociais para agradecer a "sensibilidade do governo chinês", depois que o país avisou que vai liberar os insumos necessários para a produção das vacinas no Brasil. Depois de dois anos de críticas pesadas ao governo chinês, deve ter bolsonarista sem entender nada do que aconteceu. Efeito pesquisa. Mas a mudança do comportamento de Bolsonaro tem uma explicação simples. O presidente percebeu que seu prestígio derreteu por causa das atitudes do governo em relação à pandemia. Enquanto isso, o governador de São Paulo, João Doria, dez o caminho inverso, faturando politicamente a aplicação da vacina Coronavac, produzida numa parceria do Butantan com a chinesa Sinovac. Sempre de olho na disputa presidencial de 2022, Bolsonaro acusou o golpe, mudou de direção e deflagrou uma espécie de "Operação Vacina", em defesa da compra dos imunizantes para tentar conter a queda de prestígio. Mobilização. A estratégia incluiu até mesmo o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na sua primeira fala pública de 2021, ele defendeu a vacinação em massa como forma de ajudar a economia a retomar seu crescimento - o que é verdade. Mas também disse que o governo se empenhou para comprar todas as vacinas - o que é apenas defesa do time em que joga. Mais pressão. O problema é que há uma diferença entre propagando do governo e percepção do que está sendo realmente feito. Por mais que Bolsonaro e seus ministros tentem, agora, mostrar uma imagem de interesse em resolver o problema causado pela pandemia, a sequência de erros e omissões vem acontecendo há quase um ano. Depois de mais de 216 mil mortes, os números da pandemia seguem elevadíssimos. E alguns Estados, especialmente no Norte, correm o risco de colapsar nas suas áreas de atendimento aos doentes. O caso dos hospitais de Manaus, onde os pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio, já é considerado um marco divisor na crise do coronavírus. Como se a paciência da opinião pública com o tratamento dado pelo governo tivesse chegado a um limite. O que pode ser verdade, já que, desde então, Bolsonaro não parou de perder prestígio. Hora da CPI. Enquanto cresce o movimento pela abertura de um processo de impeachment contra Bolsonaro, a proposta de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Congresso ganhou apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A uma semana do fim de seu mandato à frente da Casa, ele criticou duramente a gestão do Ministério da Saúde e chamou de "crime" se for comprovado que o governo ignorou a oferta de vacinas feitas pela Pfizer ao Brasil. Ele defende que a CPI investigue esse caso. Ou seja, se for instalada, a comissão tem tudo para se transformar em mais um fator de desgaste para o governo de Bolsonaro. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Campanha de Baleia tenta reduzir número de dissidentes Na reta final da disputa pelo comando da Câmara, a campanha de Baleia Rossi (MDB-SP) vai investir na redução do número de dissidentes dos partidos que o apoiam. Os principais alvos são DEM e PSDB. Leia Mais Para Pochmann, PIB do 1º trimestre deve ser negativo O economista Márcio Pochmann avalia que o recrudescimento da pandemia do coronavírus deve afetar negativamente o resultado do PIB do primeiro trimestre deste ano. E, na sua visão, isso deve ser agravado também pelo fim do pagamento do auxílio emergencial. Leia Mais Governo defende 'capitalização' da Eletrobras após demissão de presidente O Ministério de Minas e Energia tenta acalmar o mercado desgostoso com o pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e com a declaração do candidato à presidência do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), de que não será sua prioridade desestatizar a estatal caso seja eleito. Um dos padrinhos de campanha do parlamentar, Davi Alcolumbre (DEM-AP), nunca escondeu sua resistência à medida, assim como seus pares na Casa. Leia Mais