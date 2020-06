Governo deve mudar regras de programa de crédito, liberando mais demissões Por Marcelo de Moraes Para viabilizar programa, ideia é permitir que as empresas que usarem o financiamento possam demitir até 50% de seus funcionários . Não deu certo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu, nesta segunda-feira, que o governo deve modificar as regras do Programa Emergencial de Suportes a Empregos (Pese). O plano foi criado para fornecer recursos para as empresas mais afetadas pelo impacto do coronavírus poderem bancar suas folhas de pagamento durante a queda da atividade econômica. O problema é que o alcance acabou ficando muito aquém do que o governo esperava. E uma das razões foi a regra original, que não permitia, por exemplo, aos tomadores do crédito demitirem funcionários nesse período, sem justa causa. Agora, o governo já estuda permitir a demissão de até 50% dos empregados. Encalhou. O governo tinha disponibilizado R$ 40 bilhões para atender essas empresas com dificuldades dentro do Pese. Mas até a semana passada, menos de R$ 2 bilhões (R$ 1,93 bi) tinham sido usados. Além da regra que proíbe demissões, empresários reclamavam que a faixa de faturamento permitida para aderir ao programa era muito baixa. Ela, agora, deve atender empresas que tiveram faturamento de até R$ 50 milhões em 2019. Na regra em vigor, a faixa estipulada vai se R$ 360 mil a R$ 10 milhões. Agora vai? Em videoconferência realizada hoje pela Comissão Mista do Congresso que discute o estado de calamidade causado pelo coronavírus, Roberto Campos avaliou que "as modificações aumentarão os repasses" para as empresas. Na sua estimativa, pelo menos mais R$ 10 bilhões deverão ser concedidos em crédito apenas com essas prováveis modificações. A dúvida, agora, é se o programa será, realmente, capaz de salvar empregos ou se as modificações acabarão servindo para ampliar ainda mais as demissões e com financiamento feito pelo próprio governo. Os críticos das mudanças reclamam que a equipe econômica ainda segue atrelando suas propostas de socorro ao ideário liberal, sem entender a dimensão da quebradeira. Brigalhada. No Planalto, Jair Bolsonaro preferiu manter as polêmicas ao chamar o ex-ministro Sérgio Moro de covarde por não ter apoiado suas propostas para flexibilização da posse e do porte de armas. Moro rebateu afirmando que o presidente desejava "rebelião armada contra as medidas sanitárias impostas por governadores e prefeitos" no combate ao coronavírus. Depois de participar de mais um protesto contra o Supremo Tribunal Federal, no domingo, Bolsonaro vê a pressão política ficar cada vez mais forte contra si. Tudo dominado. Para evitar que essa pressão se transforme num processo de impeachment no Congresso, Bolsonaro seguiu escancarando as portas - e os cargos - do governo para os integrantes do Centrão. Nesta segunda, repassou para o PP a presidência do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). Marcelo Lopes da Ponte, que foi chefe de gabinete do presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), comandará o órgão que tem um orçamento de R$ 54 bilhões. Mais cargos deverão ser repassados para o Centrão nos próximos dias para reforçar a blindagem política do presidente. Quase 30 mil. E, enquanto o presidente zela pela sua proteção política, o número de mortes pelo coronavírus chegou a 29.937 no Brasil, com mais 623 óbitos registrados nas últimas 24 horas. Sempre é bom lembrar que o número de registros diminui aos domingos e segunda. Por Vera Magalhães Atos mostram força bolsonarista nas PMs. Um dos saldos mais preocupantes das escaramuças do último fim de semana é a evidência da força do bolsonarismo no interior das Polícias Militares. Desde o motim da PM do Ceará no início do ano, ainda antes da pandemia, tem crescido a infiltração do discurso bolsonarista nessas corporações, e existe um risco real de duplo comando caso a tensão institucional se agrave. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Baleia: 'Todos precisamos dar exemplo em favor da pacificação. Todos' O presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), divulgou hoje nota oficial em que defende a pacificação entre os Poderes. Leia mais Ramos: '70% já não aceitam 30% tentando se impor' O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) se alinhou ao movimento que, baseado na última pesquisa do DataFolha, lembra que 70% das pessoas não apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Leia mais Doria acusa militante de ultradireita de difamação e ameaça A ativista extremista Sara Winter, cujo nome é Sara Fernanda Giromini, poderá ter de responder também à Justiça em São Paulo, além de já ser alvo do inquérito das fake news do Supremo Tribunal Federal. O governador João Doria (PSDB) apresentou nesta segunda-feira, 1, uma notícia-crime para pedir a instauração de inquérito policial com o objetivo de apurar 31 supostos crimes de difamação e um de ameaça sofridos pelo tucano no Twitter feitos pela jovem que encabeça o movimento pró-bolsonarista armado 300 pelo Brasil. Leia mais