Governo do 'cada um por si' Por Vera Magalhães Recuos, declarações enviesadas e repercussão tardia de mais um constrangimento de Guedes mostram Executivo à deriva . Bagunça geral. Que o governo Jair Bolsonaro é uma colcha de retalho de alas que, muitas vezes, não se comunicam, e amalgamadas por um presidente mais preocupado com narrativa e imagem que com governo, todo mundo já sabe. Mas os últimos dias explicitaram a falta de programa de País, de articulação entre as áreas e de prioridades. Vejamos o mapa da guerra. Recua que deu ruim. Começa pelo vexame da Advocacia Geral da União, que tentou passar um bizarro trem da alegria em que 606 procuradores seriam promovidos ao topo da carreira, com salários de R$ 27,3 mil. Diante da justificada reação do Ministério Público de Contas e da sociedade a essa excrescência, a portaria que permitia a passagem da boiada foi suspensa pela própria AGU. Mamata sustada, é disso que se trata. Mais um mico. Foi na quarta-feira, mas só nesta quinta teve repercussão mais uma descompostura sofrida pelo ministro Paulo Guedes, que foi retirado de uma entrevista pelo ministro da Secretaria de Governo da Presidência, general Luiz Ramos, e pelo recém-chegado líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, de uma entrevista em que falava do auxílio emergencial. Guedes foi escoltado para fora, não escondendo seu desconforto. Em nome de quê o titular da Economia tolera esse tipo de descompostura, não se sabe. Desconforto na Agricultura. Não só Guedes vive de constrangimentos no governo Bolsonaro. A ministra Tereza Cristina teve de agir pessoalmente para revogar uma medida que representava um retrocesso: uma nota de sua pasta que pedia ao Ministério da Saúde para revogar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que estabelece restrições ao consumo de alimentos ultraprocessados. Trata-se de um lobby da indústria alimentícia, já condenado internacionalmente. Saudades Weintraub? Até aqui relativamente calado e discreto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mostrou-se em todo o seu esplendor reacionário em entrevista à repórter Jussara Soares, do Estadão. A quantidade de absurdos proferida por ele -- que disse que a homossexualidade, que chamou de homossexualismo, é resultado de famílias desestruturadas, e que não cabe ao MEC opinar sobre volta às aulas -- foi demais até para o governo altamente ideologizado de Bolsonaro. Vale tudo. Alheio a todo o vaivém de assuntos importantes de seu governo, Bolsonaro só pensa naquilo: sua imagem e as eleições. Na tradicional live das quintas-feiras, o presidente disse que pode rever sua decisão de não se envolver nas eleições. Trata-se de um presidente animado com o Datafolha, que mostrou o recorde de sua popularidade, e também a liderança de um de seus apoiados, Celso Russomanno, em São Paulo. Isso vai virar um vai e volta de acordo com as chances dos pupilos: Bolsonaro não tem lealdade a ninguém e só apoia quem possa lhe render dividendos políticos. Rio em frangalhos. Enquanto isso, na base do presidente, a política segue desmoronando. Na noite de quarta-feira, depois do fechamento da nossa newsletter, a Assembleia do Estado aprovou por unanimidade a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. E nesta quinta-feira a bomba veio para Marcelo Crivella, considerado inelegível pelo TRE. O último a cair apague a luz. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Vice de Russomanno assinou manifesto contra Bolsonaro No último dia para convenções partidárias, o Republicanos confirmou que se coligaria com o PTB, indicando Marcos da Costa, ex-presidente da OAB-SP, para vice de Celso Russomanno na disputa pela prefeitura de São Paulo. Era uma forma de o líder nas pesquisas adiantar um apoio de Jair Bolsonaro, que vinha prometendo só endossar candidaturas no segundo turno. 