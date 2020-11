Ministério da Saúde só deve recomendar isolamento social se curva de mortes subir; já Guedes volta a vender otimismo diante de risco

Vamos fazer o quê? Por ora, esperar. É assim que o governo federal demonstra lidar com o início de uma segunda onda de casos de covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde, conforme mostrou reportagem do Estadão, avalia que não é hora de endurecer medidas de contenção da pandemia, como recomendar isolamento social. Só em caso de explosão de mortes é que a pasta comandada pelo general Eduardo Pazuello, que contraiu ele próprio a doença e reconheceu que ela não é simples, vai mudar o discurso.

Nada à vista. O Ministério da Saúde também não achou por bem retomar as coletivas diárias para apresentação de dados consolidados da doença em todo o País. Isso, na gestão Henrique Mandetta, foi importante para verificar quais regiões do Brasil estavam mais suscetíveis ao avanço do vírus. Nem sinal, ainda, de reuniões com governadores para estudar medidas possíveis para evitar novo estresse sobre o sistema hospitalar. A ordem é esperar. O que, não se sabe.

Pollyana. Já no Ministério da Economia reina aquele otimismo de Paulo Guedes, que já virou meme há muito tempo. Ele disse que se uma nova onda de covid vier estaremos preparados, pois somos um povo resiliente a crises. Ufa, todo mundo pode respirar mais aliviado agora. Ele foi bem vago ao dizer que há sinais de uma segunda onda em "algumas regiões". Isso, depois, de repetir que havíamos vencido a primeira onda e retomado a economia, o que é bastante questionável, dados indicadores como emprego e inflação.

Negando o óbvio. Mas viver no universo paralelo não é exclusividade da Economia ou da Saúde, mas uma diretriz do governo Jair Bolsonaro. Num dos terrenos em que o Brasil vende desinformação, o Meio Ambiente, a quinta-feira foi dia de passar vergonha. A Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura, que reúne 262 entidades, entre empresas, bancos, ONGs e associações do agronegócio, elaborou uma carta em que responsabiliza o governo federal brasileiro pela venda de madeira ilegal. Bolsonaro havia usado uma reunião dos Brics para acusar países que cobram do Brasil a adoção de medidas ambientais de serem incoerentes por comprarem madeira extraída do desmatamento da Amazônia. A carta com o pito será mandada a Bolsonaro e ao vice, Hamilton Mourão.

Reta final. Enquanto o governo dá cabeçadas e anda em círculos, as eleições municipais caminham para a reta final de um segundo turno curto. Pesquisa Datafolha confirmou os números da véspera do Ibope em São Paulo: 58% a 42% dos votos válidos na disputa entre Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) pela Prefeitura de São Paulo. Boulos voltou atrás na declaração exótica que tinha feito na sabatina do Estadão a respeito de uma curiosa maneira de reduzir o déficit da Previdência dos servidores municipais: realizando concurso para contratar mais funcionários. Atribuiu aquilo que falou, como tem sido regra entre políticos de A a Z, a uma suposta falta de "contexto".

Desespero e lavada. No Rio, o clima na campanha do prefeito Marcelo Crivella parece ser de desespero. O Datafolha aponta que Eduardo Paes vai vencendo de lavada: 72% a 28% dos votos válidos. Talvez a iminente derrota explique o destempero de Crivella, que foi flagrado em vídeo xingando o governador de São Paulo, João Doria, de "viado" e "vagabundo" numa reunião com correligionários. Pego no flagra, Crivella, que é bispo da Igreja Universal, pediu desculpas ao tucano.

Virada. No Recife, o clima é de virada. E em família. Marília Arraes ultrapassou o primo João Campos na disputa pela Prefeitura, aponta o Datafolha. A petista aparece com 55% dos válidos, contra 45% do candidato do PSB. No primeiro turno ele terminou levemente à frente. O resultado mostra fadiga do grupo político de Eduardo Campos, pai de João falecido em 2014, depois de 14 anos de hegemonia no Estado e quase o mesmo período na capital.