Por Vera Magalhães Lote de 17 estatais foi turbinado por ativos como parques e presídios, incluídos no PPI federal Vende-se. A largada no processo de privatizações foi dada. Paulo Guedes havia prometido pisar no acelerador depois da reforma da Previdência e, nesta quarta-feira, 21, foi apresentada a primeira lista de empresas que serão ofertadas. Algumas delas já estavam relacionadas para venda desde o governo Temer. Agora vai? Resta saber se o Congresso vai topar privatizar a Eletrobras, joia mais vistosa do pacote. A venda da estatal de energia enfrenta resistências sobretudo no Norte e no Nordeste. Outra empresa grande da lista, os Correios, depende de mudança constitucional para ser privatizada. Os prazos e os modelos ainda precisarão ser detalhados, e o primeiro lote teve volume ainda modesto perto do "privatiza geral" alardeado por Guedes na campanha. Outras áreas. O anúncio dos projetos incluídos no PPI, que agora estão sob o leque de atribuições da Casa Civil de Onyx Lorenzoni, inclui ainda a concessão de parques, presídios e outros ativos à iniciativa privada. A euforia com o início da temporada de vendas chegou ao mercado e levou à alta da Bolsa, que bateu os 101 mil pontos. Fumaça. Enquanto os ventos liberais sopram sobre a economia, no entanto, segue a fumaça ideológica na questão ambiental. Bolsonaro aproveitou a tradicional paradinha para falar com a imprensa na saída do Alvorada para aventar a hipótese, sem nenhuma evidência, de que as ONGs seriam responsáveis pelo aumento das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste, como parte de uma trama para desgastar seu governo. Vaia. Ainda reflexo dos ruídos na questão ambiental, o ministro Ricardo Salles foi vaiado ao participar da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, evento que discute o aquecimento global, realizado em Salvador. Ele já previa os apupos, tanto que tentou cancelar o evento, cuja realização dependeu da insistência do prefeito ACM Neto. As vaias, claro, foram creditadas a ongueiros e esquerdistas, mas o fato é que o incômodo com a política ambiental já atinge setores favoráveis ao governo, como alas do agronegócio preocupadas com as consequências de tanta ideologia sobre as exportações brasileiras Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Nova CPMF é tabu no Congresso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a bater na tecla da criação de um imposto federal sobre transações financeiras, que repete os moldes da antiga CPMF. Leia mais > VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Tasso: 'Oitenta por cento do relatório da Previdência está pronto' Relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), antecipou ao BR Político que seu relatório sobre a proposta já está quase concluído e pretende apresentá-lo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) já nesta sexta. Leia mais > Aécio fica O deputado Aécio Neves (PSDB-MG) não vai ser expulso de seu partido. É o que recomenda o relator dos dois pedidos de expulsão, o deputado Celso Sabino (PA). Leia mais > O primeiro podcast do BRP está no ar O BR Político estreou na quarta, 21, o seu podcast, o BR Político Chama. Sob a condução de Emanuel Bomfim, os editores do BRP, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, oferecem um cardápio quentinho dos bastidores do poder dos últimos dias. Leia mais >