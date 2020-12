Governo prevê que vacinação contra Covid pode começar em março Por Marcelo de Moraes Ministério da Saúde anunciou plano preliminar que prevê quatro fases, com 109,5 milhões de imunizados. Agora vai? Depois de muita indefinição e confusão, o Ministério da Saúde anunciou, nesta terça-feira, que prevê iniciar a vacinação contra o COVID-19 a partir de março. A ideia é fazer o trabalho em quatro fases, alcançando 109,5 milhões de pessoas com a imunização. O processo será escalonado, priorizando na primeira fase trabalhadores da saúde, população idosa a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas) e população indígena. Quem vem na fila. Segundo o plano do Ministério, em seguida serão vacinadas pessoas de 60 a 74 anos. Logo depois, pessoas com comorbidades que ampliem as chances de agravamento da doença. Na quarta fase, entram professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade. Falta muito ajuste. É preciso lembrar que ainda se trata de um plano preliminar e que sobram dúvidas. Ainda não está certa qual vacina será aplicada, pois o próprio ministério reconhece que outros acordos poderão ser fechados. Hoje, o planejamento prevê que o imunizante seja o da Fiocruz/AstraZeneca e por meio da aliança Covax Facility. Mas algumas vacinas, como a da Pfizer, teriam problemas para serem adotadas no Brasil por não haver capacidade adequada para o seu armazenamento, que exige temperaturas bem mais frias do que o Brasil dispõe hoje. A Pfizer, porém, tem dito que se o governo fechar a compra do seu imunizante teria condições de fornecer o armazenamento necessário. Vai subindo. O primeiro esboço do plano de vacinação acaba saindo muito mais por pressão do que por estratégia. A doença voltou a ter crescimento no número de casos e de mortes e muitos Estados e cidades ampliaram as restrições de circulação e funcionamento de estabelecimentos comerciais. A Covid registrou, nesta terça-feira, mais 697 mortos, o que indica a piora da situação. O problema será evitar que esse aumento se transforme numa segunda onda sem controle até o momento em que a vacina possa ser aplicada. Hoje, o Brasil já tem mais de 173 mil mortos, numa tragédia interminável. Só o que falta. Como se o combate ao coronavírus fosse pouco, para piorar o presidente Jair Bolsonaro ainda alertou para o risco de apagões de energia no País. Ele falou sobre essa possibilidade ao tentar justificar porque a conta de luz tinha aumentado. E lembrou que a capacidade dos reservatórios está muito baixa no Brasil. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Empresa diz que uso do termo 'detratores' em relatório do governo foi um 'erro' A BR+ Comunicação, empresa contratada pelo governo federal para monitorar influenciadores digitais, emitiu nota nesta terça-feira, 1, para pedir desculpas pelo uso do termo "detratores" no relatório que listou um grupo de 81 jornalistas e formadores de opinião e sugeriu medidas para lidar com críticas dos influenciadores nas redes sociais. Leia Mais Do Marcelo: Aumento da luz e do gás vão para a conta política do presidente Depois da derrota da maioria dos candidatos que apoiou nas eleições municipais, Jair Bolsonaro já tem mais uma crise contratada. A subida do valor da conta de luz de dezembro, somado ao aumento em novembro (o nono no ano) do preço do gás atingem diretamente o bolso da população e a popularidade presencial. Para piorar, isso acontece no período em que o auxílio emergencial está perto de terminar. Bolsonaro pode até tentar se justificar, mas já sabe que o desgaste será forte. Leia Mais Gleisi: 'Fundo do poço para o PT foi em 2016' Na eleição de 2020, o PT foi o partido que mais conquistou assentos nas Câmaras Municipais de cidades com mais de 500 mil habitantes, onde vive mais da metade da população. Já no total de municípios, ficou em sétimo lugar, com o MDB na liderança, mas na frente de outros partidos do seu campo, como PDT, PSB, PSOL e PCdoB, conforme mostrou em gráfico o cientista político Jairo Nicolau. Leia Mais