Auxílio emergencial vai até dezembro, em valores a serem definidos, e complemento para redução de salários e jornadas ganha mais 2 meses

.

Irrevogável. A gente vem escrevendo isso aqui há tempos: seria muito difícil o governo simplesmente cortar o auxílio emergencial de R$ 600, ainda mais em período eleitoral, e ainda mais com a popularidade de Jair Bolsonaro em recuperação. Nesta sexta-feira o presidente cravou que o benefício vai até dezembro, só falta definir o valor. Vem aí mais uma queda de braço no Congresso.

Braços do povo. A confirmação da extensão do auxílio foi feita por Bolsonaro no Rio Grande do Norte, em mais uma visita de caráter palanqueiro que ele tem feito todas as semanas desde que entrou em fase de melhora nas pesquisas. O ritual dessas viagens foi repetido: recepção calorosa em aeroporto, fotos e vídeos com populares em close para parecer que havia multidões quando havia públicos apenas razoáveis, e muito populismo na veia. O presidente se fez acompanhar de dois ministros potiguares, não por acaso dois dos maiores artífices da nova fase mais voltada à política: Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Fábio Faria, das Comunicações.

Outra esticada. Outro anúncio, desta vez a cargo do ministro Paulo Guedes, foi a prorrogação por mais dois meses, totalizando seis, do programa que permite a empresas suspenderem contratos de trabalho e reduzirem salários em até 75% em razão da pandemia, e com direito a uma contrapartida do governo para o funcionário de parte da perda salarial. De acordo com o secretário de Previdência, Bruno Bianco, não será necessário aportar mais recursos públicos ao programa, que só utilizou até aqui R$ 20,7 bilhões de mais de R$ 51 bilhões previstos.

Eleições na veia. Os movimentos desta semana mostram que o calendário eleitoral vai aos poucos ganhando peso nas decisões de governo e nos passos do Congresso. Foi a preocupação em não ficar mal com servidores que fez os senadores darem um passo rumo ao precipício fiscal ao derrubar o veto de Bolsonaro a reajustes de salários do funcionalismo até 2021. Então deputados estão menos preocupados com a eleição? Não exatamente: eles se deixaram seduzir por promessas do governo e pela ideia de que, sem gastar com servidores, que foram poupados de sacrifícios durante a pandemia, haveria certa folga para prorrogar o auxílio emergencial -- algo confirmado nesta sexta.