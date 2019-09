Governo quer usar nova queda de juros para levar otimismo à economia Por Marcelo de Moraes O governo vai passar a quarta-feira contando os minutos até a hora do anúncio pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre quanto será a nova taxa básica de juros

Otimismo - Há um consenso entre os analistas do mercado que a taxa seguirá sua trajetória de queda, indo para 5,50%. E, se não houver uma catástrofe, pode fechar o ano em 5% ou até abaixo disso, num cenário muito mais positivo do que se poderia imaginar até pouco tempo atrás. É justamente com essa injeção de otimismo que o governo conta para tentar tirar a economia da rota da estagnação de crescimento. Com pouco dinheiro disponível para ampliar investimentos e com o ambiente político sempre naquele estilo "aos trancos e barrancos", o anúncio de mais uma queda expressiva da taxa de juros pode ajudar a espalhar esse otimismo com a economia brasileira e atrair investidores para o Brasil.

Pé na estrada - Não é à toa que o governo tem, neste momento, duas equipes tentando buscar investimentos no exterior. Em Nova York, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Martha Seillier, estão apresentando a carteira de oportunidades disponíveis de negócios no Brasil. Enquanto isso, na Arábia Saudita, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, tenta abrir mercados para o agronegócio brasileiro. Vai dar certo? Cedo demais para dizer. Mas os roadshows são apostas do ministro da Economia, Paulo Guedes, para destravar a economia e escapar do fantasma da estagnação econômica.

Implodiu o fundo - Pressionados pela péssima reação da opinião pública, os senadores decidiram desidratar o projeto que flexibilizava as regras do Fundo Eleitoral, aprovado no início do mês pela Câmara e que poderia transformar as contas partidárias em verdadeiras caixas-pretas e abria a brecha para, entre outros pontos, a volta do caixa dois.

Vai ter luta? - No fim da noite, o plenário do Senado aprovou em votação simbólica o projeto que estabelece o valor de R$ 1,7 bilhão para o Fundo Eleitoral em relação à campanha para 2020. As mudanças não causaram apenas constrangimento entre os senadores, que precisaram desistir da proposta para não se desgastarem com os eleitores. Como foi modificado, o projeto precisa ser votado novamente pela Câmara. E, contrariados com a decisão do Senado, os deputados precisarão se desgastar politicamente se quiserem recuperar as medidas polêmicas derrubadas ontem. Mesmo com os deputados irritados, poucos apostam que decidam bancar uma proposta que foi bombardeada nos últimos dias. A ideia era seguir o roteiro usado para aprovar o projeto na Câmara: atuar sem alarde na sua aprovação para consumar a mudança. A artimanha, desta vez, falhou.

Por Vera Magalhães

Da Vera: Maia é reformador ou líder do Centrão? Ao juntar ao currículo esse tipo de expediente de votação na calada da noite de propostas que representam claros retrocessos institucionais perde qualquer discurso em que tente se mostrar como contraponto a eventuais abusos de Jair Bolsonaro e avalista das reformas. Leia mais