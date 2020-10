Governo tenta baixar temperatura para viabilizar Renda Cidadã Por Gustavo Zucchi Após semana com troca de ofensas entre ministros e militância irritada com nomeação para o Supremo, Jair Bolsonaro parece disposto a sentar e conversar com outrora desafetos . Novos amigos. Nesta segunda-feira, Jair Bolsonaro começou o dia tomando um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Tudo para que o Renda Cidadã, benefício que virou dor de cabeça para o governo, saia do papel quanto antes. No final de semana, Bolsonaro esteve com Dias Toffoli e Davi Alcolumbre, apresentando Kassio Nunes, indicado ao cargo de Celso de Mello no Supremo. 'E daí?'. O encontro com o ex-presidente do STF, com direito a abraço fraternal, irritou ainda mais a militância, que já não estava satisfeita com a indicação de Nunes. Após o café da manhã com Maia, Bolsonaro indagou bolsonaristas na porta do Palácio do Alvorada se existiria também alguma reclamação sobre o encontro. "E daí? Estou errado? Quem é que faz a pauta na Câmara?", questionou. Presencial ou não? A "articulação" de Jair Bolsonaro com o Supremo será posta à prova na próxima quinta-feira, 8. É a data que Luiz Fux, presidente da Corte, escolheu para o plenário começar a decidir se o depoimento de Bolsonaro para a PF será presencial ou não. Será a última sessão de Celso de Mello no STF. Campanha. O presidente também decidiu esquecer de vez a promessa de não declarar apoio para candidatos nas eleições municipais. O agraciado com o explícito voto presidencial foi Celso Russomano (Republicanos-SP), candidato na capital paulista. "Eu não pretendia entrar nas decisões de eleições municipais, mas Celso Russomanno é um amigo de velha data e estou pronto pra ajudar no que for preciso", disse Bolsonaro. Por Vera Magalhães Guedes tenta reconstruir pontes dentro e fora do governo e redefinir agenda. Se a semana passada foi de dinamitar, esta começa com Paulo Guedes procurando reconstruir pontes, dentro e fora do governo. O ministro da Economia chegou ao que muitos -- analistas, políticos, mercado -- chegaram a achar que seria o limite de deixar o posto, explicitando brigas com o colega Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Rio+ pretende fazer a ponte entre a academia e a sociedade Idealizada por ex-alunos da UFRJ, a Rio+ fez barulho recentemente ao anunciar Armínio Fraga como um de seus mentores. Ex-presidente do Banco do Brasil, PhD pela Universidade de Princeton e tido como uma das mentes mais brilhantes do país, Armínio faz parte de um grupo que inclui Claudio Ferraz, professor da Vancouver School of Economics, na University of British Columbia, Eduarda La Roque, doutora em Economia pela PUC-Rio , e Arthur Aguillar, economista e mestre em desenvolvimento internacional pela Harvard University. Leia Mais Malafaia abre indicações evangélicas ao STF e coloca juiz federal como 'favorito' O pastor Silas Malafaia, que não gostou nem um pouco da indicação de Kassio Nunes para a vaga de Celso de Mello no Supremo, abriu a lista que lideranças evangélicas enviaram para Jair Bolsonaro com possíveis nomes. Segundo Malafaia, ele entregou nas mãos do presidente uma lista tríplice. Nela, estavam o advogado Jackson Di Domenico, José Eduardo Sabo Paes, membro do Ministério Público Federal e William Douglas, juiz federal que teria apoio de "90% das lideranças evangélicas", de acordo com Malafaia. Leia Mais Há dois meses, Jair Bolsonaro perde seguidores no Twitter Mesmo não possuindo o maior número de usuários, o Twitter é a rede preferida das principais lideranças políticas há pelo menos 12 anos, quando Barack Obama venceu a disputa pela Casa Branca. Com Jair Bolsonaro, que vive a reprisar os passos de Donald Trump, não tem sido diferente. Leia Mais