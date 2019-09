Governo tenta ressuscitar CPMF, mas Congresso reage Por Marcelo de Moraes O que era uma conversa meio tímida e, muitas vezes negada, se tornou realidade: a equipe econômica botou o bloco na rua para tentar ressuscitar a CPMF dentro da reforma tributária.

Chame do que quiser - A proposta não terá, obviamente, o mesmo nome da cobrança que foi extinta em 2007, durante o governo petista, por uma iniciativa liderada pelo DEM no Congresso. Mas, independentemente do nome, o que pega, agora, com deputados e senadores é o mesmo motivo que causou o seu fim. Quase entrando num ano eleitoral, os parlamentares não querem saber da criação de um novo imposto. Ainda mais nos moldes da CPMF.

No crédito e no débito - Dentro dessa proposta, o governo quer que cada saque e cada depósito em dinheiro pague uma alíquota de 0,4%. Se a operação foi de crédito ou débito, essa alíquota será de 0,2%. Só que será cobrada tanto para quem paga quanto para quem recebe. Com isso, o governo espera aumentar sua arrecadação e oferecer, como forma de compensação, a desoneração da folha das empresa. Na visão do governo, isso vai ajudar a gerar empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já vinha descendo do muro e assumindo a defesa da recreação do imposto. Nesta semana, o movimento ficou explícito com defesas públicas feitas pelo ministro e pelos seus auxiliares.

Gritaria - Líderes do Congresso já avisaram que a chance de aprovar a recriação da proposta é muito pequena. E reclamaram do que consideram quebra de promessa feria por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, durante a campanha, quando juraram de pés juntos que não havia chance de adotarem a CPMF, ou algo semelhante, se vencessem as eleições. Além disso, deputados do Centrão dizem que o novo imposto serviria apenas para abastecer o caixa do governo às custas da população e não vai gerar nenhum emprego novo, como integrantes da equipe econômica vêm apregoando.

Veja bem - Mesmo de forma mais polida, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), também avalia ser muito difícil que a ideia prospere no Congresso. "A CPMF tem muito pouco apoio entre os que conhecem da questão tributária. Não sei se esse é o melhor caminho para resolver o custo da contratação da mão de obra. Entendemos qual é a preocupação do governo. O governo Dilma fez uma desoneração forte da mão de obra e não deu certo. Acabou que os brasileiros pagaram a conta. Acho que a intenção está correta, mas não sei se a fórmula é o melhor caminho", afirmou.

Melhor mudar - Com votação prevista para a próxima semana, em primeiro turno, no Senado, a reforma da Previdência pode sofrer novos ajustes no seu relatório. Mas, dessa vez, para garantir celeridade. Técnicos legislativos acham que as supressões que o relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) fez no texto aprovado pela Câmara caracterizam mudanças do projeto. E, por causa disso, a reforma precisaria ser novamente submetida ao crivo dos deputados. Alertado da situação, Tasso deve retomar o projeto original. Mas a Casa terá, mais uma vez, de administrar a queixa dos parlamentares que reclamam que o Senado virou mero carimbador de propostas dos deputados.

Pagando pela boca - Para variar, o governo passou o dia administrando o estrago político causado por uma postagem do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), na qual tinha dito que "por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos". A declaração foi tratada como um ataque às instituições democráticas e foi rechaçada de todos os lados. "Tem meu desprezo", disse o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), sobre a declaração. Rodrigo Maia chegou a afirmar que falas desse tipo assustam os investidores e os afastam do Brasil. Apesar da tentativa de passada de pano, até bolsonaristas admitiam, no plenário da Câmara, que o filho do presidente tinha errado e causado estrago político ao governo.

Pedindo voto - Indicado para comandar a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras iniciou o processo de apresentação da sua candidatura para os senadores que o sabatinarão e decidirão se aprovam a nomeação. Falei com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad (PSD-MS), um dos primeiros a receber Aras nesta terça. Ele gostou da conversa e afirmou que o subprocurador prega a união em torno da retomada do crescimento do Brasil.

Por Vera Magalhães

Da Vera: O que Bolsonaro pensa da fala de Carlos? Num tuíte, o vereador do Rio afirmou que as transformações de que o País precisa (sabe-se lá quais imagina que sejam elas) não virão na "velocidade" que "nós desejamos" (nós quem?) pelas vias democráticas. Trata-se de uma fala com claro viés golpista, de quem propõe que se prescinda das instituições. Leia mais