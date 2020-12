Grupo de Maia escolhe Baleia como candidato contra bolsonarismo Por Marcelo de Moraes Presidente do MDB será o adversário de Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado por Jair Bolsonaro. Fumaça branca. Depois de longa indefinição, o chamado grupo do centro democrático, liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), escolheu seu candidato para a disputa pelo comando da Casa. Presidente nacional do MDB, Baleia Rossi (SP) foi o indicado, depois que o outro pré-candidato, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), topou abrir mão da disputa. O perfil de Baleia foi considerado como mais agregador de votos para impedir a vitória do candidato apoiado pelo Planalto, o deputado Arthur Lira (PP-AL). Estrada longa. Com apoio de 11 partidos (MDB, DEM, PSDB, PT, PDT, PSB, Cidadania, Rede, PV, PSL e PCdoB), Rossi reconheceu que ainda há bastante chão pela frente até construir a vitória. A eleição só acontecerá em fevereiro e, a partir de agora, a luta pelos votos será cada vez mais intensa. E, claro, as promessas e os ataques mútuos também. Eleição estratégica. A disputa pelo controle da presidência da Câmara e do Senado se tornou central na luta pelo poder no País. De olho na reeleição, Jair Bolsonaro deseja emplacar candidatos alinhados com suas propostas para ter ascendência sobre a agenda de votações do Congresso. O grupo liderado por Maia conseguiu atrair o apoio dos partidos de esquerda justamente para evitar que o presidente amplie sua força política. Nas palavras de Maia e Baleia, a candidatura do grupo tem como eixo central a "defesa da democracia", que consideram ameaçada em caso de eleição de um novo presidente da Câmara afinado com Bolsonaro. Lá vem. Apesar do acordo selado na última sexta-feira, o PT preferia que Aguinaldo fosse o candidato escolhido para a disputa. Afinal, Baleia é presidente do MDB, partido do ex-presidente Michel Temer, a quem responsabilizam pelo impeachment de Dilma Rousseff, 2016. Tanto que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, se pronunciou, logo depois do anúncio de Baleia, com reservas. "O PT só vai decidir sobre a candidatura à presidência da Câmara ao fim de um debate com os partidos de oposição. Continuará buscando unidade de ação para garantir defesa da democracia, independência do Legislativo, derrota do autoritarismo e obscurantismo e os direitos do povo brasileiro", afirmou. Vamos conversar? Baleia Rossi entendeu o recado e também fez um gesto na direção do PT, compreendendo o desconforto político para os petistas junto às suas bases mais inflamadas. "Vou conversar com todos os partidos do campo progressista. "Respeito e reconheço nossos pontos divergentes. O importante é focar na defesa da independência da Câmara. Nossa frente ampla é em defesa intransigente da Democracia, pois temos 'ódio e nojo à ditadura'", disse, citando uma frase famosa do ex-deputado Ulysses Guimarães. Jogo da memória. A relação da família Rossi com o PT tem altos e baixos. O ex-deputado Wagner Rossi, pai de Baleia, foi ministro da Agricultura, justamente no primeiro ano do governo Dilma. Acabou se demitindo, desgastado por acusações de suspeita de irregularidades. Durante o processo de impeachment, Baleia votou a favor da saída da petista. Agora, os caminhos se cruzam outra vez. Aqui tudo bem. Se o PT ainda se incomoda com o acordo, outros parlamentares de esquerda já vestiram a camisa de Baleia, sem problemas. "Construir a Frente foi o primeiro passo. A escolha do candidato, o segundo. Será uma longa caminhada até 02/02. Seguiremos na defesa da Democracia e da independência da Câmara. Derrotaremos Bolsonaro!", afirmou o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Bola rolando. A definição de Baleia Rossi como candidato faz começar, de fato, a disputa pela cadeira de presidente da Câmara. E aumenta a ação de Arthur Lira para tentar se fortalecer na briga. Uma das táticas será a de tentar quebrar o discurso de que o centro democrático não é governista também. E, com isso minar o apoio dos partidos de esquerda, que podem desequilibrar a eleição com seus votos. "Jogo definido. A eleição da Câmara será Governo assumido x Governo envergonhado. Arthur Lira (PP) 88% dos votos com o governo. Baleia Rossi (MDB) 90% dos votos com o governo. A sorte está lançada", provocou o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), vice na chapa de Lira e que abandonou o grupo de Maia depois que percebeu que não seria escolhido para sucedê-lo. E no Senado? Se na Câmara as principais candidaturas estão definidas, no Senado a indefinição é completa. A escolha de Baleia como candidato torna difícil que um senador do MDB agregue apoios para concorrer - o partido poderia controlar as duas Casas, repetindo a hegemonia dos últimos dois anos do DEM. Mas o MDB tem o maior número de parlamentares no Senado, o que lhe dá um forte cacife na eleição. As negociações deverão ser intensas nos próximos dias porque, hoje, a sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP) está totalmente aberta. Chega logo 2021. O BRPolítico Analisa vai dar, agora, uma breve pausa para a celebração do Natal e do Ano Novo, voltando a circular no dia 4, recheado de análises e informações exclusivas. Desejamos que todos tenham muita saúde e paz e que o terrível ano de 2020 fique logo para trás, com a chegada da vacina contra o coronavírus. Até 2021! 