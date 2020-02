Guedes compara servidores com 'parasitas' e amplia resistência à reforma administrativa Por Marcelo de Moraes Declaração feita por ministro em palestra no Rio provocou críticas até de parlamentares aliados do governo e defensores da reforma Pesou a mão. Não foi a primeira vez que o ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou suas baterias contra o peso da máquina pública e criticou funcionários públicos. Esse discurso tem sido recorrente e o centro de suas declarações sempre que trata da necessidade da aprovação da reforma administrativa. O problema é que, dessa vez, na palestra feita na Fundação Getúlio Vargas, o ministro pesou mais a mão. Parasitas. "O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o dinheiro não está chegando no povo", disse Guedes. A forte declaração, claro, correu como fogo na floresta e foi comparada à desastrosa fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em maio de 1998, quando chamou de vagabundos pessoas que se aposentavam cedo. As tentativas de explicação fracassaram e o desgaste do tucano foi enorme. É pau... Guedes passou a ser bombardeado não apenas pela oposição, mas também por aliados do governo, como o senador Major Olímpio (PSL-SP). "Paulo Guedes quer matar a vaca para acabar com o carrapato! Parasita é uma expressão ingrata e irresponsável para se referir àqueles que na ponta da linha prestam serviços para a população. Jamais o Congresso vai aprovar preconceitos", disse. É pedra... E o vice-presidente da Câmara e presidente nacional do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), também reforçou a queixa. "Nós, do Republicanos, somos favoráveis à reforma administrativa, mas o ministro Paulo Guedes não pode chamar todos os servidores públicos de "parasitas". Não é por aí. Há bons e maus em todo lugar, até mesmo na equipe de Guedes. Ou ele acha que está tudo indo muito bem, obrigado?". Veja bem. Não adiantou muito o Ministério ter divulgado uma nota tentando apagar o incêndio político, afirmando que Guedes tinha reconhecido "a elevada qualidade do quadro de servidores" e que ele estava analisando "situações específicas de Estados e Municípios que têm o orçamento comprometido com a folha de pagamento'. E reclamou que suas palavras teriam sido "retiradas de contexto pela imprensa". A mesma explicação da falta de contexto já fora usada para amenizar sua polêmica fala sobre a possibilidade de adoção de um AI-5. Tema sensível. Num governo especializado em se enrolar em polêmicas provocados por seus próprios integrantes, o tom da crítica aos servidores causa desconforto numa discussão que é considerada sensível pelo próprio Jair Bolsonaro. O presidente já disse e repetiu que a proposta de reforma administrativa não afetará os atuais servidores - ao contrário do que Guedes gostaria. Cálculo político. Bolsonaro não faz isso aleatoriamente. Pessoas do seu entorno político o convenceram que a reforma administrativa tem capacidade para desgastar politicamente sua imagem e a do governo se alcançar os servidores da ativa, categoria muito forte e organizada. Por isso, Bolsonaro deu sinal verde apenas para que se mexa nas regras que vão afetar os próximos funcionários. E, mesmo assim, nem vai achar ruim se essa reforma acabar esquecida na bacia das almas do Congresso. Aí complica. Irritados com mais um contratempo produzido pelo governo, parlamentares defensores da reforma acham que está cada vez mais difícil produzir um acordo político que a faça avançar antes de o calendário eleitoral contaminar tudo. "Essa declaração foi de um gênio", ironizou, aborrecido, um líder partidário do Centrão, que apoia a reforma administrativa. Nas nuvens. Com o mercado tenso por causa dos efeitos do coronavírus na economia, uma piora no clima de apoio das reformas tende a provocar mais turbulências. Hoje, antes mesmo de Guedes falar dos servidores, o dólar já tinha disparado, refletindo o estresse do mercado com o impacto do vírus sobre a economia mundial, especialmente em relação à China. A moeda americana bateu em R$ 4,32, recorde na era do Plano Real. Se o mercado farejar que a reforma administrativa periga ir para o vinagre, essa instabilidade pode até se ampliar. Por Vera Magalhães Da Vera: Uma 'prioridade' nada urgente. 