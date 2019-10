Guedes dá a senha para a reforma administrativa: 'Máquina pública é perversa' Por Marcelo de Moraes

Com a reforma da Previdência perto de ser concluída no Congresso, o governo já não esconde que virou suas artilharias para tentar fazer decolar a proposta de reforma administrativa

Prioridade. Em palestra feita nessa quinta, 10, no Fórum de Investimentos Brasil 2019, em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou claro que a nova prioridade do governo é tentar aprovar uma reforma que racionalize o funcionamento da máquina pública. "Tínhamos uma missão de transformar a economia brasileira. Tínhamos um diagnóstico de que os gastos públicos cresceram excessivamente nos últimos 40 anos no Brasil. Saíram de 17%, 18% do PIB e chegaram a 45% do PIB. E o governo não só gasta muito, como gasta muito mal", afirmou Guedes.

Hora do ataque. Direto, Guedes avisou que o governo vai "atacar agora" a máquina pública. "Nós chamamos de a máquina. É uma máquina perversa também de transferência de renda. Para vocês terem ideia, o salário do funcionalismo público subiu 53% reais nos últimos dez anos. Enquanto o Brasil estagnava, afundava, com duas recessões, o PIB brasileiro descia, um desemprego aberto, com 14, 15, 16 milhões de brasileiros, e o salário subindo no setor público", disse. "O setor público que investia 15% do PIB, hoje investe 1,5% do PIB. Quer dizer, colapsamos os investimentos também. Tudo isso porque a máquina gasta muito e gasta mal. Porque ela gasta consigo mesmo. Gasta com os privilégios, com as aposentadorias, com salários altos, com todas as vantagens que o poder permite. Então, nós temos de fazer a reforma", determinou.

Falar é fácil. O discurso assertivo do ministro revela a disposição do governo para tratar do assunto, mas os desdobramentos políticos são bem diferentes. Assim como na reforma da Previdência, a discussão da reforma administrativa é de alta sensibilidade dentro do Congresso. Primeiro, muitos parlamentares não concordam com a visão defendida pela equipe econômica de que a reforma é prioridade. Na verdade, há uma corrente importante que ainda acredita que a prioridade deve ser a discussão da reforma tributária. Além disso, lembram que a discussão sobre a reforma administrativa precisa ser feita com muito cuidado para não mirar simplesmente em cortes de salários ou despesas e esquecer de garantir maior eficiência do Estado.

Campo minado. Outro problema é a proximidade com o calendário eleitoral. No próximo ano, haverá eleições municipais e uma discussão desse tipo, certamente, avançará até que as candidaturas comecem a ser colocadas na rua. E, obviamente, deputados e senadores têm interesse gigantesco nas campanhas municipais - todos se envolverão com as disputas, direta ou indiretamente. Há um temor enorme de que a discussão da reforma administrativa se transforme num debate sobre cortar estabilidade ou vencimentos de servidores justamente num período em que a classe política estará nas ruas pedindo votos.

Vai ser para todo mundo? A favor do governo existe a formação do caldo de cultura que alguma coisa precisa ser feita para melhorar a eficiência do Estado. Existe também queixa geral contra privilégios, especialmente nos Poderes Judiciário e Legislativo. Mas esse assunto ainda precisa ser trabalhado de maneira mais cuidadosa para não provocar desgaste dos parlamentares com suas bases. O próprio presidente Jair Bolsonaro sempre teve atuação no Congresso parecida com a de um sindicalista das áreas militar e de segurança pública. Na hora do vamos ver, a reforma vai mirar também nessas áreas próximas a ele? Na reforma previdenciária dos militares, o que se vê é um movimento que poderá até encarecer os custos da categoria em relação ao que existe hoje. Mas Guedes já sabe que terá apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), nessa tentativa.

Entra na fila. Apesar dos discursos tentando baixar a bola do assunto, integrantes do governo não esconderam sua frustração pelos Estados Unidos não terem apoiado ainda a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Foi feita uma sinalização do governo norte-americano de que o Brasil receberia esse apoio, mas os indicados foram Argentina e Romênia, que tinham recebido há mais tempo a promessa de serem apoiados pelos Estados Unidos. O Brasil ficou para depois.

Fica para a próxima. Na verdade, existe a expectativa de que o Brasil receba esse apoio formal no futuro. O problema é que não há qualquer previsão sobre essa data. E como o governo fez questão de bater bumbo logo que recebeu um aceno favorável do presidente Donald Trump, a frustração de ver outros países serem indicados antes - como a vizinha Argentina - acabou causando um mal-estar. Até porque a oposição aproveitou o caso para criticar o governo Bolsonaro.

Por Vera Magalhães

Da Vera: Mico de OCDE foi antes, não agora. A decisão dos Estados Unidos de não referendar a antecipação do ingresso do Brasil na OCDE não tem nada de anormal, a não ser o fato de que a ala mais ideológica do governo Jair Bolsonaro vendeu, na visita do presidente a Donald Trump, em março, e ao longo dos meses seguintes, a mistificação segundo a qual o "bom relacionamento" entre os dois renderia condições especiais ao Brasil para o ingresso no clube dos ricos. Leia mais