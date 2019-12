Guedes diz que Eletrobrás está 'condenada à morte' e reforça privatização

Por Marcelo de Moraes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez uma clara defesa da necessidade de privatização da Eletrobrás durante um seminário sobre saneamento promovido pelo BNDES

Sem saída. Guedes disse que a falta de capacidade de investimento da empresa faz com que ela não tenha chance de sobreviver. E chegou a afirmar que a empresa "está condenada à morte" por causa disso. "A Eletrobrás precisava investir R$ 16,5 bi todo ano para manter a fatia de mercado. Hoje, ela tem capacidade máxima de R$ 3,5 bi. Ela está condenada à morte, é questão de tempo, vai desaparecer ou vira uma corporação", afirmou o ministro.

Pressão. Guedes aumentou o tom da sua fala porque tenta fazer o programa de privatizações engrenar. Mas a resistência à venda da Eletrobrás dentro do Congresso é muito grande e o ministro sabe disso. Por isso, usa o argumento da falta de investimentos para mostrar que o melhor seria passar a empresa adiante, enquanto ainda é viável. O problema é que há uma parcela significativa dos parlamentares que segue com o pé atrás em relação às vendas no setor elétrico. Os partidos de oposição e boa parte das bancadas do Norte e Nordeste acham que a privatização poderá comprometer a qualidade do serviço oferecido e o consumidor ainda poderá ser penalizado com aumento do custo da energia.

Não cola. Para o deputado Elias Vaz (PSB-GO), o argumento usado por Guedes não é convincente. Ele cita a crise do setor em seu Estado, onde a Assembleia estadual já está discutimdo a quebra da concessão do serviço dado à italiana Enel, que substituiu o fornecimento da antiga Celg. As queixas contra os problemas apresentados no fornecimento de energia foram tão grandes que até o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (GO), apóiam a proposta que a Assembleia tenta aprovar. O próprio Elias Vaz apresentou um decreto legislativo no Congresso para mudar o fornecimento de serviço em Goiás. O caso goiano tem sido citado constantemente pelos opositores da privatização como um exemplo do risco que esse processo poderá oferecer.

Filme antigo. Elias disse ao BRPolítico que "esse enredo a gente já conhece". "Você alimenta a posição de que o Estado não é capaz de fazer os investimentos, alegando que a iniciativa privada é que tem essa capacidade. E o que aconteceu, por exemplo, em Goiás foi exatamente o contrário com a Enel. Nós tivemos esse discurso aqui, esse discurso de Estado não ser capaz de investir. Agora, logo depois da privatização, o que estamos discutindo é exatamente a falta de investimento da empresa que hoje detém a exploração desse serviço. Então, a verdade é que a lógica dela está sendo só o lucro e não a lógica do interesse da eficiência do serviço", diz o deputado. "Energia elétrica é uma questão essencial, estratégica, e que na mão da iniciativa privada pode ter distorções muito grandes, como estamos tendo em Goiás. Portanto, a privatização nesse setor, assim como no setor de saneamento, pode ser muito prejudicial ao interesse da sociedade como um todo", afirma.

Comecem por lá. A questão da privatização da Eletrobrás tem adversários expressivos, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que já sugeriu que o governo iniciasse a venda das maiores estatais pelos Correios e não pela área de energia.

Todo mundo quer. Além disso, há uma turbulência política rondando o setor, com pressão pela mudança no comando do Ministério de Minas e Energia. No Congresso, há insatisfação com a atuação do ministro Bento Albuquerque e o desejo de que ele fosse substituído por um parlamentar. Dentro do governo, também há defensores da troca, por avaliarem que o ministro tem dificuldades para conduzir o processo de venda da Eletrobrás e também teve um desempenho aquém do esperado no leilão da cessão onerosa. A questão é que o almirante tem a estima do presidente Jair Bolsonaro e existe o conhecimento que muito da pressão que ele sofre tem origem no interesse de grupos políticos pelo seu estratégico cargo.