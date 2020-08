Guedes: 'Existe muita confiança do presidente em mim e minha no presidente' Por Marcelo de Moraes Ministro tenta acalmar mercado, que reagiu mal aos rumores sobre sua substituição, o que indicaria ameaça ao controle fiscal. Climão. O mercado reagiu com muito nervosismo, nesta segunda-feira, à possibilidade de o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixar seu posto. Nesta hipótese, ele poderia ser substituído por um ministro mais flexível em relação ao teto de gastos e às despesas para realização de obras, por exemplo, como defendem setores do próprio governo. Como se vê pelo tempo dos verbos, o "poderia" indica que ainda não há nada concreto em relação a essa troca. Mas é inegável que há um clima pesado dentro do governo em torno dessa possibilidade. Porque o fato é que integrantes da chamada ala desenvolvimentista do governo gostariam de um ministro da Economia mais mão aberta. E o mercado captou o movimento. Reação imediata. Ao farejar confusão, o mercado reagiu imediatamente e mal. A Bolsa caiu 1,73% e perdeu a marca simbólica dos 100 mil pontos. A cotação do dólar foi para R$ 5,51 e o clima de barata voa tomou conta dos investidores. Mesmo que siga como parte do governo, só a hipótese da saída de Guedes já causou um nervosismo no mercado. Guardião. No início da noite, Guedes disse que teve excelente conversa com Bolsonaro. E afirmou que é natural "que um presidente queira fazer ponte". Mas lembrou que precisa haver recurso no Orçamento para isso. "É absolutamente natural que o governo queria fazer obras públicas", disse, reconhecendo que o teto tem restringido essas iniciativas. Mas ressaltou que é preciso respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal . "Minha função é dar o alerta que temos de cumprir a LRF", afirmou. "Dei o alerta que se alguém estivesse querendo furar o teto era ruim para o presidente". E mandou seu recado: "Tenho o papel de proteger as finanças públicas. Outro ministro tem o de investir em certas regiões", disse. Confiança. Guedes também deixou claro que ao assumir esse papel de protetor das despesas não quebrou a relação de confiança com Bolsonaro. "Não faltei em nenhum momento na confiança que o presidente depositou em mim. Em momentos decisivos, o presidente me apoiou. Existe muita confiança do presidente em mim e minha no presidente", garantiu. Vai trocar de posto? Apesar do tom, acendeu a luz no mercado se Jair Bolsonaro seguirá bancando incondicionalmente o "Posto Ipiranga" ou se o incluirá na lista dos ex-intocáveis do governo. Em determinados momentos de seu governo, Bolsonaro colocou ministros como Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta em patamares elevadíssimos. Depois de entrar em rota de colisão com os dois, ambos acabaram deixando o governo e hoje são tratados como adversários políticos. E, mesmo se desgastando, o presidente sobreviveu à demissão de dois ministros populares. Depois de passar por isso, uma eventual degola de Guedes poderia ser administrada. O problema é que o mercado lê essa hipótese de substituição como um abandono da política de controle fiscal. E aí o preço a pagar pode colocar em risco os rumos da economia do governo. Fogo amigo. O ponto central dessa discussão é que a ala desenvolvimentista têm repetido para Bolsonaro que é preciso mais recursos para tocar obras e bancar programas sociais que ajudem a impulsionar sua popularidade. Mesmo estando a mais de dois anos de distância da próxima eleição presidencial, Bolsonaro já deixou clara toda a sua preocupação em garantir sua reeleição. E o discurso dos desenvolvimentistas soa como música aos seus ouvidos. E, como defensor do teto de gastos e do controle fiscal, Guedes segue pregando a austeridade de gastos. Mas acena com corte de despesas e redistribuição de recursos para que sobre mais dinheiro para o investimento. Mas está debaixo de fogo disparado por integrantes do próprio governo. Mas, pela reação desta segunda, o mercado pode virar um aliado importante para Guedes nessa disputa. A dúvida é: será suficiente? Por Vera Magalhães Bolsonaro entre Guedes e o palanque. A agenda de Jair Bolsonaro nesta segunda-feira, 17, traduz de forma cristalina o atual dilema do governo entre a gastança desenfreada e a austeridade fiscal. 