Guedes sai a campo por novo imposto, e Copom corta juros Por Vera Magalhães BC promove redução de 0,25 ponto na Selic para impulsionar economia, enquanto ministro tenta convencer parlamentares da 'nova CPMF' . Calma, ministro! Paulo Guedes, aliás, não gosta que se chame o novo tributo pretendido por ele de "nova CPMF", nem entre aspas. Em audiência na comissão mista que trata da reforma tributária, disse que quem faz isso faz por maldade ou ignorância. Ele insistiu que um tributo sobre transações digitais não vai aumentar a carga tributária, e que a ideia da reforma do governo em vários "movimentos" é simplificar o que chamou de "manicômio" da estrutura tributária brasileira. Fases. A próxima fase que deverá ser enviada pelo governo, disse Guedes, vai cuidar do Imposto sobre Produtos Industrializados. Depois vai a reforma do Imposto de Renda e a desoneração da folha de pagamentos, que deve ser vinculada à nova... ops, ao novo imposto que não é uma nova CPMF. Ainda sem clima. O fato é que, tenha o nome que tiver, o novo tributo continua impopular no Congresso, ainda mais em ano eleitoral. A ideia de vinculá-lo à desoneração dos salários não seduz deputados e senadores, e ninguém se convence de que o novo imposto não vai onerar os mais pobres. Mas Guedes não desiste: disse que nem Jair Bolsonaro tem como interditar esse debate. E o auxílio? O ministro disse que o País não aguenta alongar mais o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600. Afirmou que, se o valor fosse de R$ 200, como propôs inicialmente o governo, seria possível pagá-lo por um ano (mesmo que o governo tenha proposto por três meses). Bolsonaro foi na mesma linha, dizendo que esticar indefinidamente o auxílio vai quebrar a economia. Um dos desenhos do uso do novo tributo pretendido por Guedes é justamente para reformular os programas sociais e turbinar a transferência de renda, juntando o Bolsa Família a outros benefícios. Forcinha. No mesmo dia em que o ministro voltou a tentar injetar otimismo na plateia que o ouviu na comissão, comparando a trajetória de recuperação da economia no pós-pandemia ao símbolo da Nike (uma queda brusca e uma recuperação lenta), o Copom do Banco Central procurou dar um impulso à retomada cortando mais 0,25 ponto percentual na taxa Selic, que agora passa a ser de 2%. Rédea curta. E o STF, que vem tomando sucessivas decisões para moderar o governo, manteve a toada na retomada dos julgamentos do plenário. O governo não pode reduzir o Bolsa Família e tem de assegurar, sim, condições para impedir o alastramento da covid-19 em terras indígenas. Os ministros acompanharam o relator, Luis Barroso, que determinou a retirada gradual de invasores das terras indígenas e a adoção de medidas pelo governo, como a criação de sala de situação, para garantir a saúde dos índios. Eles acataram Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental impetrada por 8 partidos que acusa o governo Bolsonaro de omissão nessa questão. Por Marcelo de Moraes As farpas de Paulo Guedes. No debate de hoje com a Comissão Especial da Reforma Tributária, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mostrou disposição para tentar construir uma proposta em conjunto com o Congresso. Mas não perdeu a chance de disparar farpas contra os opositores do seu principal interesse na discussão, que é a criação de um imposto sobre transações digitais, já apelidado de "nova CPMF". Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER TSE estuda estender horário da eleição, diz Barroso O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira, 5, que a corte estuda a possibilidade de estender o horário da votação das eleições municipais em pelo menos uma hora em razão da pandemia do coronavírus. Segundo ele, também está em análise a possibilidade de reservar o horário inicial da votação, entre 8h e 11h, para os idosos. As medidas visam evitar aglomeração e proteger parte do grupo de risco para covid-19. Leia mais Da Vera: os Bolsonaro e os 'amigos' Flávio Bolsonaro trocou recentemente de advogado. É difícil imaginar que seu novo defensor tenha concordado e achado que seria uma boa estratégia a entrevista que seu cliente concedeu ao jornal O Globo. Mas como ele diz que não sabia que o advogado anterior, Frederick Wassef, abrigou por um ano seu ex-faz-tudo, Fabrício Queiroz, na própria casa, vamos admitir que tudo é possível, não é mesmo? Leia mais Auditores fiscais lançam propostas para tributar super-ricos Em contraposição à proposta de reforma tributária do governo federal, que tem o foco na tributação sobre consumo, associações de auditores fiscais vão apresentar na quinta-feira, 6, oito propostas que buscam aumentar a arrecadação da União a partir da tributação sobre renda e patrimônio. De acordo com essas instituições, tributar os super-ricos é o caminho para reconstruir a economia do País e diminuir a carga sobre os mais pobres. Leia mais