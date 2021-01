Guedes sai em socorro de Bolsonaro e critica pedidos de impeachment Por Marcelo de Moraes Em evento para investidores, ministro da Economia disse que movimento pode atrapalhar retomada do crescimento do País. Posto Ipiranga. Principal fiador do governo Bolsonaro na economia, o ministro Paulo Guedes vinha perdendo prestígio nos últimos meses pela frustração em relação à retomada do crescimento. Mas com a pressão política pelo impeachment assombrando o Palácio do Planalto, foi Guedes quem, nesta terça-feira, entrou em campo para ajudar a baixar um pouco a fervura contra o presidente. Num evento do Credit Suisse para investidores, Guedes criticou os defensores do impeachment, alegando que não há motivos para isso. Ainda afirmou que a iniciativa poderia comprometer de vez a recuperação econômica do País. Apelidado por Bolsonaro de "Posto Ipiranga" durante a campanha, por ter as respostas sobre as questões econômicas de seu governo, Guedes ganhou, agora,uma função que, certamente, não estava no seu radar: protetor do mandato presidencial. Cabeça da ema. Na sua fala, Guedes disse que o pedido de impeachment "é uma tentativa de descredenciamento, uma sabotagem à democracia brasileira". E lembrou que Bolsonaro chegou à Presidência pela força da vontade popular. "O presidente foi eleito com 60 milhões de votos, é um homem popular, e todo dia desde o início, tem conversa, primeiro impeachment porque derrubou um passarinho, depois é impeachment porque deu um tapa na cabeça da ema, depois é impeachment porque teve um assassinato lá no Maranhão, depois é impeachment porque morreu um indígena, agora é impeachment. Isto é um descredenciamento da democracia brasileira", afirmou. Vai que cola. Guedes, estrategicamente, distorceu as razões que estão produzindo os pedidos de impedimento de Bolsonaro. Obviamente, que as críticas feitas ao presidente não dizem respeito a passarinhos, ou a tapas na cabeça de uma das emas que habitam o Palácio da Alvorada. As acusações são claras e envolvem os problemas na condução do combate à pandemia do coronavírus, que já causou mais de 217 mil mortes. Ou também pela falta de oxigênio nos hospitais de Manaus que levaram doentes à morte por asfixia. Guedes sabe disso. Mas falando para uma plateia de investidores, o ministro fez sua parte para ajudar a construir uma narrativa de perseguição política ao presidente por motivos supostamente fúteis. Sossega mercado. Se Guedes atuou para socorrer Bolsonaro na política, o presidente aproveitou o evento para retribuir ao ministro, tranquilizando investidores na economia. Dois fatos seguidos colocaram uma dúvida geral sobre o real interesse do governo em levar adiante sua agenda de privatizações. Primeiro, a crise no Banco do Brasil, que quase custou a cabeça do presidente da instituição, André Brandão, por uma tentativa de enxugamento de estrutura. Agora, o pedido de demissão do presidente da Eletrobrás, Wilson Ferreira Júnior, colocou em xeque a disposição do governo sobre as privatizações. Além disso, a dúvida sobre a manutenção do teto de gastos e do andamento das reformas foram atenuadas pela fala de Bolsonaro. Resultado: o mercado reagiu positivamente na hora. Calma. Bolsonaro procurou desfazer a impressão de que poderia liberar uma espécie de populismo fiscal apenas para resgatar seu prestígio, cada vez mais em baixa. Ainda que isso não possa ser totalmente descartado, o discurso lido pelo presidente sinalizou para a manutenção do juízo. "No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para o dinamismo do setor privado", afirmou. Sinal de alerta. Apesar desses movimentos, vai demorar a passar o clima de desconfiança em relação ao governo. Até porque os problemas causados pela pandemia do coronavírus seguem sem solução. O caldeirão político piora o ambiente e o presidente parece ter cada vez mais dificuldades para recuperar o controle da agenda de discussões do Brasil. Além disso, não adianta apenas o presidente fazer uma fala sólida se as ações políticas do seu governo indicam um comportamento oposto. Por isso, as próximas semanas serão muito importantes para saber se discurso e prática andarão juntos ou separados no governo Bolsonaro. 