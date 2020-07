Guedes tenta retomar protagonismo da agenda, mas há obstáculos Por Vera Magalhães Ministro enviou a reforma tributária ao Congresso, mas sofre derrota na negociação do Fundeb e vê governo tentando driblar restrições fiscais . Por cima ou por baixo? Paulo Guedes adora uma narrativa. Não se sabe se para justificar para si mesmo, para a imprensa ou para o mercado a permanência num governo cercado de contradições, o ministro costuma reafirmar o compromisso com sua agenda de reformas e o aval que teria de Jair Bolsonaro para implementá-las. Neste momento, essa narrativa do titular da Economia está à mesa para ser de novo posta à prova. Aleluia! A terça-feira foi marcada pelo envio, finalmente, da proposta do governo para a reforma tributária ao Congresso, mais de um ano depois de outros projetos sobre o assunto terem começado a ser discutidos nas duas Casas do Legislativo. Mesmo assim, o que chegou ao Congresso foi uma reforma ainda incompleta: ela começa apenas com a unificação de PIS e Cofins, dois impostos federais sobre consumo. "É a política que dita o rumo das reformas", disse Guedes ao levar a fase 1 da reforma ao Congresso. As mudanças no Imposto de Renda, a discussão sobre tributos estaduais, como o ICMS, e o ensaio de criação de um imposto sobre transações digitais nos moldes da antiga e impopular CMPF ficaram para fases futuras da reforma, ainda sem data. Convenceu? Na seara política, Guedes vem se fiando no fato de ter convencido Bolsonaro a bancar a nova roupagem da CPMF, sob a justificativa de que ela permitiria desonerar a folha de pagamentos. É prematuro ainda dizer se a discussão vai avançar, já que há muita resistência no Congresso e em setores da economia. Antes das eleições municipais dificilmente o Congresso vai colocar a mão nesse vespeiro, ainda mais em meio a uma calamidade da pandemia. Derrota. Em outra frente de batalha na qual se lançou, Guedes teve de recuar as tropas nesta terça. O Congresso fez ouvidos moucos à proposta tardia do governo para o Fundeb e resolveu votar uma versão atualizada do texto da relatora, deputada Professora Dorinha (DEM-TO), sem vincular recursos ao Renda Brasil. Guedes obteve um acordo de boca de apoio futuro ao projeto, mas que não tem efetividade nenhuma, uma vez que ele nem está desenhado ainda, nem tem recursos previstos. Mão no bolso. Pelo acordo selado para a votação do Fundeb, o governo só conseguiu escalonar um pouco mais a complementação de recursos que terá de dar a Estados e municípios para custear a educação básica. Mas ainda não está claro de onde sairão os recursos orçamentários, estimados em R$ 16 bilhões só em 2021. Drible. Enquanto tenta reafirmar sua política econômica e fiscal, que havia sido bagunçada pela pandemia, Guedes enfrenta pequenos boicotes internos. Depois da gratificação concedida aos militares, sem combinar com o Ministério da Economia, agora o governo faz consultas ao Tribunal de Contas da União, sob o comando da Casa Civil, para retirar investimentos do teto de gastos. Trata-se de uma disputa antiga: os militares, com Braga Netto à frente, querem fazer deslanchar um plano de investimento em infra-estrutura que garanta fôlego político a Bolsonaro, cuja popularidade foi afetada pela crise deflagrada a partir da pandemia. Ninho tucano. A terça também foi de más notícias para o PSDB. A Polícia Federal fez quatro prisões e 15 operações de busca e apreensão numa investigação de repasses de caixa dois de R$ 5 milhões para o senador José Serra em sua campanha de 2014. O empresário José Seripieri Filho, ex-presidente do grupo Qualicorp, foi preso sob a acusação de comandar com Serra a organização que resultou nos repasses, feitos por meio de uma rede de empresas. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Doria anuncia troca de secretário de Saúde de São Paulo O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou a troca do secretário de Saúde de São Paulo nesta terça-feira, 21. José Henrique Germann, que esteve na pasta desde o início da gestão de Doria, deixará o cargo por problemas de saúde. Quem assumirá em seu lugar é Jean Carlo Gorinchteyn, infectologista do Hospital Emílio Ribas. Leia mais Maia é só elogios para Ramos em entrega da reforma tributária O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), foi só elogios para o ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) após a entrega da reforma tributária. Maia disse que Ramos, que é o principal articulador político do governo, foi "fundamental" na "reta final" da discussão sobre o Fundeb, que está para ser votado na Câmara, e que será assim também na tributária. Leia mais Anvisa aprova ensaio clínico para mais duas vacinas para coronavírus A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta terça-feira, 21, um ensaio clínico que estudará mais dois tipos de vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pelas empresas BioNTech e Pfizer. Segundo a agência, o estudo prevê a participação de cerca de 29 mil voluntários. Desse total, 5 mil no Brasil, nos Estados de São Paulo e Bahia. O estudo é o terceiro autorizado pela Anvisa no País, depois dos ensaios das vacinas desenvolvidas pela Universidade de Oxford e pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Leia mais