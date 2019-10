Guerra do PSL impõe derrota a Bolsonaro, derruba Joice e ameaça agenda econômica Por Marcelo de Moraes

A tentativa de tomar o controle interno do PSL custou a Jair Bolsonaro uma grave derrota política. Nem com sua intervenção direta, o presidente foi capaz de emplacar seu filho Eduardo Bolsonaro (SP) na liderança do partido.

Guerra civil. Desde a semana passada, Bolsonaro entrou em choque com o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar (PE), numa tentativa de ampliar seu espaço no comando da legenda. A briga é causada, principalmente, pelo direito de administrar - e escolher como gastar - os milionários recursos dos fundos partidário e eleitoral aos quais o PSL tem direito e que serão de suma importância nas próximas eleições. Por conta disso, os grupos bolsonaristas e bivaristas entraram em conflito e passaram a se atacar mutuamente. Mas poucas vezes se viu algo de um nível tão baixo dentro do Congresso.

Batalha das listas. Como o lider do partido na Câmara, Delegado Waldir (GO), é ligado à Bivar, as retaliações contra os bolsonaristas começaram a ser feitas. Waldir passou a excluir os adversários dos postos importantes dentro das comissões técnicas da Câmara. Como troco, o próprio Bolsonaro organizou uma reação para derrubar o deputado e nomear Eduardo como novo líder. Com uma articulação política amadora, o grupo do presidente apresentou uma lista de apoio para destituir Waldir, mas o outro grupo tinha outra relação com maior número de integrantes para mantê-lo. Com nomes repetidos e assinaturas sem conferir, a lista de apoio a Eduardo foi derrotada e Bolsonaro e seu filho sofreram uma derrota amarga. Apesar de toda a força que o cargo de presidente possui, Bolsonaro não conseguiu dobrar um grupo de deputados do baixo clero liderados por Bivar, ele próprio um parlamentar de atuação discreta no Congresso.

Sempre pode piorar. Para desgastar ainda mais o governo, a batalha das listas gerou duas gravações constrangedoras. Na primeira, editada, aparecem conversas nas quais o presidente da República pede voto para Eduardo aos parlamentares do PSL. Na segunda gravação, a coisa vai além. Aparece o Delegado Waldir chamando Bolsonaro de "vagabundo" e dizendo que ia implodir o presidente. A gravação foi feita pelo deputado Daniel Silveira (RJ), que admitiu ter operado como infiltrado no grupo bivarista e assinou as duas listas para confundir os adversários. De fato, parece que ninguém ouviu falar de uma coisa chamada articulação política como uma maneira de resolver questões políticas partidárias.

Exposição. E, mais uma vez, o show de horrores dessa crise expôs o presidente. Qual é a vantagem de mostrar uma gravação com um até então aliado de Bolsonaro o chamando de vagabundo e se queixando de ter sido relegado pelo presidente? Que a gravação chegasse ao conhecimento do Planalto tem lógica. Mas torná-la pública só serviu para desgastar ainda mais a imagem de Bolsonaro.

Todo mundo perde. O estrago causado é grande e ainda pode aumentar. Vamos enumerar aqui alguns desses prejuízos.

O presidente mostrou falta de força política ao ser derrotado numa desimportante disputa pela liderança na Câmara. Deveria ter colocado alguém para conduzir essa operação sem se envolver diretamente. Eduardo Bolsonaro torrou também seu prestígio ao perder a liderança para o Delegado Waldir e corre o risco de ter inviabilizado sua indicação para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, para a qual nunca juntou votos suficientes. Apoiadora do Delegado Waldir, a deputada Joice Hasselmann (SP) foi destituída da liderança do governo no Congresso. Foi substituída pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO). Aliás, ele passa a ser o terceiro emedebista a ocupar cargo chave no governo Bolsonaro (Osmar Terra é ministro da Cidadania e Fernando Bezerra é líder do governo no Senado). Joice quer disputar a Prefeitura de São Paulo e vê o grupo bolsonarista lhe fechar as portas. O grupo bivarista passou a ser atacado pelas redes bolsonaristas. Como nunca se interessou em montar uma base de apoio tradicional no Congresso, o PSL era, em tese, o único partido em que Bolsonaro poderia confiar. Isso acabou. Fiéis ao presidente restaram vinte e poucos gatos pingados. As palavras mais ouvidas entre os bivaristas, que continuam se considerando apoiadores do presidente Bolsonaro, eram "decepcionado" e "ingratidão". Se isso se justifica ou não, na política não faz muita diferença. Mas o presidente segue queimando capital político de uma maneira muito mais rápida do que se imaginava.

Onde mora o perigo. Com tanta turbulência política sendo causada pelo próprio governo, a economia corre o risco de pagar a fatura. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reuniu com seus técnicos e se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para discutir o conteúdo do chamado pacote pós-previdência. Trata-se de um conjunto de medidas para serem enviadas ao Congresso logo depois da conclusão da reforma da Previdência e que incluem a reforma administrativa e tributária, além de outras propostas para desengessar os investimentos no País. O problema é que a deterioração do ambiente político e o desgaste do governo só complicam a futura tramitação dessas ideias no Congresso.

De olho. Sem falar que ainda não se sabe como ficará a relação entre Bolsonaro e Maia depois que ficou pública a aproximação do DEM com o PSL bivarista numa conversa sobre uma possível fusão futura. A montanha russa do Brasil parece que ainda tem muitos altos e baixos pela frente.

Melhora. A balbúrdia política do governo acaba afastando dos holofotes alguns avanços importantes dentro da economia. Hoje, os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) mostraram crescimento na ocupação de postos de trabalho. Em setembro, foram criadas 157.213 vagas de emprego com carteira assinada. Esse resultado é o melhor desempenho para esse mês desde 2013, quando chegou em 211 mil.

Desigualdade. Com o número, o total de vagas criadas este ano já soma 761.776 e ajuda a garantir algum otimismo depois dos tristes dados revelados pela Pnad contínua. Esse levantamento indicou que metade da população recebe apenas R$ 413 por mês, em média. A pesquisa mostra que a camada mais rica da população, cerca de 1%, ganha quase 40 vezes mais. Assim, com a melhora na geração de vagas, é possível imaginar o início de uma reversão dessa desigualdade, desde que a política não atrapalhe esse processo.O setor de serviços foi quem mais contribuiu para o aumento de empregos.

Segunda instância. Com o início do julgamento dos processos que envolvem a discussão da prisão após condenação em segunda instância, a pressão só aumentou sobre os ministros do Supremo. Uma postagem do general Eduardo Villas Bôas, alertando para o risco que uma reversão da prisão na segunda instância poderia causar o País, deixou o julgamento mais tenso ainda. A definição somente acontecerá na próxima semana, mas, até lá, esse tipo de pressão só vai piorar.

Por Vera Magalhães