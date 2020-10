General diz que agência subordinada a ele monitorou 'maus brasileiros' e afirma que continuará agindo no país e no exterior

É isso aí. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que comanda a Abin, admitiu que a agência espionou a realização da COP-25, a Conferência do Clima das Nações Unidas realizada em Madri, em dezembro do ano passado. Ele reconheceu a espionagem, que havia sido revelada por reportagem do Estadão, em sua conta no Twitter, e afirmou que a Abin continuará a monitorar o comportamento do que chamou de "maus brasileiros", e o fará internamente e também externamente.

Seu dever. Heleno diz que assuntos de Estado e o que chamou de campanhas sórdidas contra a imagem do País devem ser acompanhados por servidores "qualificados". "A Abin é instituição de Estado e continuará cumprindo seu dever em eventos, no Brasil e no exterior", declarou.

Sob pressão. Parlamentares da oposição recorreram à Procuradoria-Geral da República e ao STF para que Heleno e o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sejam responsabilizados por omitir informações do Congresso. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Nelsinho Trad, disse que Heleno e o diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagen, serão convocados para depor e explicar o episódio tão logo os trabalhos presenciais sejam retomados.

Impasse. Em outro episódio de impasse institucional, o Senado reage à decisão do ministro do STF Luis Barroso que determinou o afastamento por 90 dias do vice-líder do governo na Casa, Chico Rodrigues (DEM-RR). Eles querem submeter o caso do colega ao Conselho de Ética do Senado, o que é uma forma de tentar postergar uma decisão, já que a comissão não está se reunindo. Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o STF marcou para a quarta-feira da semana que vem sessão plenária que vai analisar a decisão monocrática de Barroso pelo afastamento. Foi o próprio ministro que quis submeter o caso ao colegiado.