Hostilizado no Congresso, Bolsonaro reage à oposição: 'Nos encontramos em 2022' Por Marcelo de Moraes Presidente participou da sessão de abertura do ano Legislativo e foi chamado de "fascista" e "genocida" pelos adversários. Embate. Depois de ser bem-sucedido no apoio a Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) para que fossem eleitos presidentes do Senado e da Câmara, Jair Bolsonaro decidiu prestigiar os aliados na abertura do ano Legislativo. Mas o clima de lua de mel política passou longe da sessão no Congresso. Ao começar sua fala, foi imediatamente hostilizado pela oposição, com gritos de "fascista" e "genocida". De cara fechada, Bolsonaro reagiu: "Nos encontramos em 2022", numa alusão às próximas eleições presidenciais. Prévia. Na prática, o presidente teve uma amostra sobre como o clima com a oposição deve se acirrar a partir de agora. Apesar das vitórias internas no Congresso, Bolsonaro ainda precisa lidar com sua queda de popularidade, impulsionada pela má gestão no combate à pandemia do coronavírus e pelo fim do auxílio emergencial. Os partidos de esquerda, como PT e Psol, decidiram aumentar o tom de suas críticas ao governo, defendendo o impeachment do presidente. E, claro, não perderam a chance de tentar provocar Bolsonaro numa sessão nobre como a de hoje. Culpa deles. Para se recuperar politicamente, Bolsonaro quer emplacar a narrativa de que seu governo não conseguiu promover o crescimento do País porque o Congresso não lhe deu o apoio necessário nos dois primeiros anos do seu governo. Pelas redes sociais, ele voltou a falar sobre isso, se referindo indiretamente ao ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, seu desafeto. "Não é fácil reconstruir um país destruído ao longo de décadas, ainda mais quando quem deveria ter trabalhado ao nosso lado para levar adiante o projeto escolhido nas urnas em 2018 decidiu, de forma egoísta, sabotar o próprio país e o próprio povo, mesmo em meio a uma pandemia", disse. "Hoje, iniciamos um novo capítulo e temos uma nova oportunidade de trabalhar em conjunto pelo Brasil; colocando o país, e não mais interesses pessoais, no coração de cada decisão tomada ; respeitando, acima de tudo, os anseios e as tradições do povo brasileiro", acrescentou. Calma lá. Apesar desse discurso, Bolsonaro não deveria reclamar tanto do esforço de Maia para aprovar propostas de interesse do governo. Até porque isso não corresponde aos fatos. A reforma da Previdência é o exemplo mais claro e só foi adiante justamente pela articulação política conduzida por Maia. Mas há vários outros casos no quais o ex-presidente da Casa atuou para facilitar a aprovação de matérias importantes, como o marco do saneamento ou a projeto da liberdade econômica. Sem falar no orçamento de guerra, fundamental para o governo poder liberar recursos para o combate da pandemia. Maia manteve também uma clara agenda liberal e pressionou o governo para votar as reformas administrativa e tributária. O problema é que as visões do governo e do Congresso nunca convergiram nessas discussões. E Maia se desgastou com Bolsonaro ao conter suas propostas de cunho mais ideológico, como o polêmico projeto do excludente de ilicitude, por exemplo. Agenda. A queixa de Bolsonaro procede menos ainda porque o governo não parece ter ainda muita clareza sobre o que realmente deseja priorizar no Congresso. Na sessão desta quarta-feira, Bolsonaro entregou uma relação com 35 propostas que considera as mais importantes para serem votadas. É óbvio que quem apresenta 35 prioridades acaba indicando que não tem nenhuma. Com toda essa dispersão de foco, Bolsonaro listou desde reformas, até privatizações de empresas como a Eletrobrás, passando por pautas ideológicas, como homeschooling e excludente de ilicitude. Difícil prever agora o que poderá avançar facilmente. Mais difícil ainda é prever até quando a relação com a nova direção do Congresso vai manter a boa vontade mútua. Especialmente, se os projetos do governo seguirem travados por falta de acordo político. 