Ibope mostra disputas acirradas na reta final Por Vera Magalhães Em São Paulo, Covas tem 57% dos válidos e Boulos, 43%; em Recife, primos duelam cabeça a cabeça pela prefeitura . Emoção na chegada. A eleição em São Paulo pegou fogo nos últimos dias antes do segundo turno. Depois de pesquisa Datafolha apontando 55% a 45% para Bruno Covas e Guilherme Boulos, respectivamente, a campanha do tucano intensificou os ataques ao psolista. Levantamento do Ibope divulgado nesta noite, no entanto, estimou em 14 pontos percentuais, e não 10, a diferença entre eles em votos válidos: 57% a 43%. Cuba e Venezuela. Tucanos ligados ao prefeito, como seu chefe de gabinete, Fábio Lepique, começaram a disparar por WhatsApp vídeo do candidato do PSOL louvando o Foro de São Paulo, uma das principais "obsessões" dos bolsonaristas para estigmatizar a esquerda. Covas, por sua vez, passou a vocalizar ataques associando o adversário aos regimes autoritários de Cuba e da Venezuela. Boulos, que tem procurado ser mais moderado nesta campanha, se esquivou dos assuntos. Em sabatina na CBN, questionado sobre se achava que esses regimes eram democráticos, saiu pela tangente e disse que não estava se candidatando a prefeito de Caracas. Pesquisa no detalhe. O Ibope, como o Datafolha, mostra um predomínio de Boulos no eleitorado jovem: ele lidera por 50% a 39% entre os eleitores de 16 a 24 anos. Já na faixa acima de 55 anos, o Ibope confere 62% dos válidos a Covas. Um indicador importante medido pelo instituto é o de certeza do voto: 80% dos eleitores dizem que não vão mudar de ideia. A maioria também manifesta a expectativa de que Covas vença (63%). Rio. No Rio, o Ibope confere 65% dos votos válidos a Eduardo Paes (DEM), contra 35% de Marcelo Crivella, do Republicanos. Nos votos totais, não válidos, Paes se manteve com 53% e Crivella teve crescimento de 25% para 28%. O prefeito intensificou os ataques, muitos dos quais francamente desesperados, e a Igreja Universal também entrou com tudo na campanha nos últimos dias. Família em crise. A disputa mais imprevisível das capitais ocorre em Recife (PE), onde os primos João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) disputam voto a voto e intensificam o racha em família. Nesta quarta-feira, a Justiça Eleitoral mandou tirar do ar propaganda em que Marília acusava a campanha do primo de ser machista. Lá, o Ibope mostra um "x" nas intenções de votos: Marília começou o segundo turno na frente, mas Campos a ultrapassou. Ele aparece com 43% (51% dos válidos), contra 41% (49%) da petista. A rigor, eles estão tecnicamente empatados, e é impossível prever quem vá vencer. Por Marcelo de Moraes Três décadas depois, políticos lançados por César Maia mantêm fôlego no Rio. Se Eduardo Paes (DEM) confirmar o favoritismo indicado pelas pesquisas e se eleger prefeito do Rio, será mais uma prova do fôlego dos políticos lançados por César Maia, a partir de sua vitoriosa campanha municipal de 1992. Na ocasião, dissidente do brizolismo, César se tornou prefeito, derrotando a petista Benedita da Silva no segundo turno. Com isso, se transformou não apenas em protagonista da política da cidade, onde ocupou três vezes a prefeitura, mas também projetou outros nomes no cenário local e nacional. Foi o caso de Paes, que integrou sua primeira equipe de governo. 