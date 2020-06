Impacto do coronavírus derruba produção industrial brasileira, que cai 18,8% em abril Por Marcelo de Moraes Resultado só não foi pior porque algumas atividades, como alimentação e farmacêutica, tiveram bom desempenho. Bola cantada. Com a redução drástica da atividade econômica, por causa das medidas de combate à difusão do coronavírus, já se sabia que a produção industrial seria fortemente afetada no Brasil. E o resultado de hoje, segundo dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), divulgados pelo IBGE, mostraram que o tombo da indústria nacional foi de 18,8%. É a pior queda desde que a série histórica passou a ser medida, em 2002. Foi o segundo mês seguido de redução e o acumulado desses dois meses é de 26,1%. Considerando o desempenho deste ano, o decréscimo é menor, sendo 8,2%, já que aproveita ainda os números positivos de janeiro e fevereiro. Podia ser pior. Havia expectativa no setor que o buraco de abril fosse até mais fundo. Mas algumas atividades acabaram ajudando no resultado do mês, como foi o caso da indústria de alimentação (alta de 3,3%)e farmacêutica (alta de 6,6%), por exemplo. Em compensação, quem caiu, fez estrago em abril. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias teve um declínio de 88,5%. Como parou a produção automóveis, caminhões e autopeças, essa atividade despencou. Máquinas e equipamentos baixaram 30,8%. Metalurgia perdeu 28,8%. Já produtos de borracha e de material plástico sofreram um baque de 25,8%. E deve ser pior. Se as previsões para abril já eram muito ruins, para o mês de maio, as expectativas são piores ainda. Como das medidas de combate ao coronavírus causaram o maior impacto justamente em abril e maio, a previsão é que a produção industrial desça mais ainda. Especialistas acham que a indústria brasileira poderá pensar em começar a tirar o pé da lama a partir de julho, quando se espera que a pandemia tenha começado a se reduzir. De olho no futuro. Essa confiança numa virada nos próximos meses não é uma esperança apenas da indústria. O mercado teve mais um dia de ótimos resultados nesta quarta, apostamos que os cenários externo e interno estão melhorando. Os investidores gostam de dizer que o desempenho do mercado sempre indica o que está sendo precificado como tendência para os próximos três meses. Então, o otimismo de hoje, que fez a Bolsa subir 2,15%, no quarto dia seguido de alta, e passar dos 93 mil pontos, é baseado nessa previsão de melhora na economia mundial para os próximos meses. Na mesma esteira, a cotação do dólar caiu de R$ 5,20 para R$ 5,09. No dia anterior, a redução do valor da moeda americana já tinha sido muito alta. Assim, o mercado já começa a sonhar, para breve, com um quadro em que a Bolsa volte a passar da barreira simbólica dos 100 mil pontos e o dólar fique abaixo dos R$ 5,00. Centrão velho de guerra. E nem foi preciso esperar muitos dias para computar os primeiros prejuízos causados pelo acordo político fechado entre Jair Bolsonaro e seus novos aliados do Centrão. Indicado pelo PL de Valdemar Costa Neto para presidir o Banco do Nordeste, Alexandre Borges Cabral foi destituído do posto menos de 24 horas depois de tomar posse. O Tribunal de Contas da União (TCU) apura seu envolvimento em supostas irregularidades cometidas quando comandou a Casa da Moeda, num prejuízo estimado em R$ 2,2 bilhões. Cabral nega qualquer ato irregular, mas o Conselho de Administração do Banco decidiu destituí-lo. E o prejuízo político pelo problema, naturalmente, vai para a conta de Bolsonaro. Por Vera Magalhães Os dois pesos e duas medidas de Mourão. A forma como o vice-presidente Hamilton Mourão categoriza recentes manifestações contra e a favor do governo em seu segundo artigo sobre a conjuntura política brasileira no Estadão em duas semanas denota dois pesos e duas medidas do general na análise de como o presidente Jair Bolsonaro e seu governo e a oposição, do outro lado, atuam no atual momento do País. A proposta copia ideia lançada no domingo pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que após protestos por conta da morte do ex-segurança negro George Floyd por asfixia por um policial branco afirmou que o País designaria o grupo Antifa como terrorista. Leia mais Deputado apresenta 'PEC Antigolpe' O deputado federal Márcio Jerry (PCdoB-MA) protocolou ontem uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para evitar possíveis distorções do artigo 142 da Constituição. Grupos bolsonaristas têm adotado, seguidamente, uma interpretação do artigo para dizer que o Executivo poderia usá-lo para acionar as Forças Armadas, caso considere que um outro Poder esteja avançando sobre as suas prerrogativas. Leia mais