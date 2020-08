Impulsionado por auxílio-emergencial, Bolsonaro recupera sua aprovação Por Marcelo de Moraes Segundo DataFolha, 37% consideram ótima ou boa a gestão do presidente. Índice era de 32%. Turbinado. Depois de enfrentar uma série de crises políticas que reduziram seu capital político, Jair Bolsonaro começou a recuperar sua imagem. Segundo pesquisa do DataFolha, a avaliação do presidente foi considerada ótima ou boa por 37% dos entrevistados. Esse porcentual era de 32% no último levantamento. A melhora de Bolsonaro coincide com o pagamento do auxílio-emergencial de R$ 600 para as pessoas afetadas economicamente pela pandemia do coronavírus. A ajuda foi considerada um fator central para que a avaliação de Bolsonaro fosse turbinada. Mas a dúvida é: isso se sustenta? Tem que manter isso aí. Como o auxílio é provisório, Bolsonaro sabe que precisará encontrar um formato para não perder o apoio das pessoas mais dependentes da ajuda. A ideia é prorrogar o auxílio, mas em bases mais modestas já que o auxílio custa cerca de R$ 50 bilhões por mês. Ou seja, trata-se de uma despesa inviável. A futura transformação do Bolsa Família no programa Renda Brasil - uma versão aditivada - pode ajudar a fazer esse papel. Mas depende de recursos que hoje só existem no papel. O ministro Paulo Guedes já sugeriu que o dinheiro venha de um novo imposto sobre transações eletrônicas. Aí surge outro drama: não pagar o auxílio custa votos. Mas criar imposto também. Pode virar uma sinuca de bico para Bolsonaro resolver. Festa. Mesmo sabendo que precisam encontrar uma solução para essa equação, Bolsonaro e seus aliados comemoraram a recuperação nas pesquisas. Internamente, houve também a avaliação de que a mudança de atitude do presidente, evitando polêmicas, contribuiu para a melhora. Longe da ala ideológica e dos arroubos autoritários, atacando Congresso e STF, Bolsonaro reduziu sua exposição negativa. Aí surge mais uma dúvida: o presidente tem se afastado das polêmicas, mas continua tendo as mesmas opiniões controvertidas. Vai conseguir se manter no estilo paz e amor por muito tempo. Como já escrevi no BRP, ainda faltam quase dois anos e meio até as eleições presidenciais. E os políticos costumam ironizar que isso equivale a cem anos até que 2022 chegue. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte e o próprio Bolsonaro sabe disso. Dá pra rir, dá pra chorar. Mesmo recuperando sua aprovação, Bolsonaro ainda segue sendo rechaçado por um contingente elevado. Segundo o DataFolha, o ruim e péssimo recuaram de 44% para 34%. Melhorou bastante a situação, mas ainda é um indicador de rejeição elevado. Além disso, há fantasmas assombrando o governo, como é o caso da investigação sobre as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Na quinta, o ministro Félix Fischer derrubou a decisão que permitia que Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, ficasse em prisão domiciliar. Agora, ele e sua esposa Márcia Aguiar tiveram a prisão mudada para o regime fechado. Com a tensão em torno do caso só aumentando, isso pode se tornar, no futuro, mais um fator de enorme desgaste para o presidente e seu governo. Por Vera Magalhães Nem só auxílio explica recuperação de Bolsonaro. Sim, o auxílio emergencial teve grande peso na recuperação da avaliação de Jair Bolsonaro mostrada por várias pesquisas nos últimos dias e ratificada pelo Datafolha nesta sexta-feira. Já se sabia disso quando o benefício de R$ 600 (que pode chegar a R$ 1.200 para alguns casos) começou a ser pago, no início do agravamento da pandemia de covid-19. Leia Mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: O abre e fecha do teto virou fator de insegurança para o governo Em menos de 48 horas, Jair Bolsonaro já fez gesto e declarações públicas a favor da manutenção do teto de gastos, a favor de sua flexibilização e, novamente, a favor de sua rigidez. Mesmo com o presidente se irritando com as críticas a esse vai e vem, ele precisa entender que a manutenção ou suspensão dessa medida representa indicativos muito importantes. Leia mais Oposição aciona STF contra MP de privatização fatiada da Caixa Seis partidos de oposição (PT, Psol, PCdoB, PDT, Rede e PSB) entraram no Supremo Tribunal Federal (STF) com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra a Medida Provisória 995/2020. Como você leu nesta semana aqui no BRP, a MP permite à Caixa criar novas subsidiárias, com abertura de capital próprio. Na prática, o ato abre caminho para que a CEF privatize suas empresas, já que a MP prevê a venda de ativos e que retirada da participação em determinados segmentos de atuação. Leia mais Deputados do PSL recusam volta de Bolsonaro à sigla O presidente Jair Bolsonaro até pode estar disposto a voltar ao PSL, como declarou na noite de quinta-feira, 13, difícil, no entanto, vai ser reconquistar o apoio dos parlamentares da sigla para concretizar o retorno. Leia mais