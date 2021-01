Índia libera vacinas da AstraZeneca, que devem chegar nesta sexta ao Brasil Por Marcelo de Moraes Se não houver imprevistos, lote com 2 milhões de doses pode estar liberado para aplicação já no fim de semana. Liberou. Com atraso, a Índia liberou a exportação para o Brasil das vacinas contra o coronavírus produzidas pela parceria entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca e que são fabricadas no país. As duas milhões de doses contratadas pelo governo brasileiro devem chegar no fim da tarde desta sexta-feira e serão enviadas para a Fiocruz, que vai preparar as vacinas. Em tese, se não houver imprevistos, podem ser liberadas para uso já no fim de semana. Uma grande notícia para o Brasil que precisa acelerar sua vacinação. Sem propaganda. Antes de a compra atrasar, o governo tinha preparado uma grande campanha publicitária para tentar faturar politicamente a chegada da vacina da India. O avião que buscaria as doses tinha sido todo adesivado com logotipos pró-governo. A bateção de bumbo, porém, foi frustrada pela decisão da Índia de segurar as exportações até que começasse a vacinação de sua própria população. E os planos do governo foram frustrados. Perdeu. Sem a AstraZeneca, o presidente Jair Bolsonaro acabou vendo a vacinação começar no Brasil pelas mãos de seu adversário político, o governador de São Paulo, João Doria, que começou a aplicação da chinesa Coronavac. Com a derrota na corrida, o esquema publicitário diminuiu de importância e a carga vinda da Índia, agora, não terá mais o oba oba originalmente previsto. Será transportada em voo comercial da companhia Emirates até o aeroporto de Guarulhos. Em seguida, irá em aeronave da Azul para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Sem festa. É pouco. Importante lembrar que as duas milhões de doses que estão sendo enviadas pela Índia ainda estão muito longe de suprir as necessidades dos brasileiros. Na verdade, mal dão para a saída. E esse é um novo nó de logística para o governo resolver rapidamente. É necessário que seja comprado o maior número possível de vacinas. Até porque a pandemia do coronavírus não para de fazer vítimas. Na quarta-feira, por exemplo, as mortes estavam na casa dos 1,3 mil. Uma tragédia que só a vacinação pode conter. Cavalo de pau. Uma novidade importante é a mudança de comportamento de Bolsonaro em relação à vacinação. Depois de minimizar sua importância, o presidente sentiu que a pressão popular cobrava exatamente o oposto. As pessoas demandaram as vacinas para se livrarem do pesadelo da morte pela doença e passaram a criticar a paralisia do governo em relação ao problema. Com a perda de prestígio e a cobrança pela vacinação, Bolsonaro parece estar dando um cavalo de pau e revendo seu interesse pelo assunto. Agora, no governo, a ordem é conseguir todas as doses possíveis para a vacinação e reduzir os danos causados na imagem do governo. Adianta? A dúvida é saber se reverter essa crise ainda é viável. Se conseguir resolver a demanda pela vacinação rapidamente, o governo tem chance de recuperar, pelo menos, parte de sua imagem. Quanto mais demorar ou cometer erros, essa estratégia fica comprometida e pode custar caro ao futuro político de Bolsonaro. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Do Marcelo: Mesmo com política externa caótica, Bolsonaro quer blindar Ernesto Jair Bolsonaro usou suas redes sociais para reproduzir uma informação da Reuters que anunciar a liberação das doses da vacina da Oxford/AstraZeneca, fabricadas na Índia, para o Brasil. Em seguida, deu parabéns ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que está sob forte pressão política pela sua desastrosa gestão à frente do Itamaraty. Leia Mais PSL entra formalmente no bloco de Arthur Lira Após a nova lista, com mais deputados em plenos direitos partidários, o PSL entrou formalmente no bloco de Arthur Lira para a eleição da Mesa Diretora da Câmara. O conjunto de partidos agora tem 242 parlamentares, o que garante, caso nada mude, maioria na hora da eleição para os cargos da Casa Legislativa. Isso porque PSOL e Novo não devem se unir a nenhum bloco. O restante de partidos, juntos, não alcançaria esse número. Leia Mais Para Planalto, Pacheco será o próximo presidente do Senado O governo avalia que o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) consolidou sua posição como favorito na disputa pela Presidência do Senado. Na visão de auxiliares próximos do presidente Jair Bolsonaro, apenas um acontecimento novo poderia impedir sua eleição. Leia Mais