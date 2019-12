Investigação do Caso Queiroz avança e coloca Flávio Bolsonaro e governo sob pressão

Por Marcelo de Moraes

As investigações do Ministério Público sobre o chamado Caso Queiroz apontaram mais suspeitas de envolvimento do senador Flávio Bolsonaro com irregularidades e colocaram o filho do presidente e o próprio governo sob pressão

Rachadinha. Ex-assessor de Flávio quando ele era deputado estadual no Rio, Fabrício Queiroz se tornou elemento-chave em supostos casos de repasse de parte dos salários de outros funcionários da Assembleia Legislativa do Rio para ele, num esquema conhecido como "rachadinha". O Ministério Público deflagrou operação ontem fazendo diligências em endereços ligados a Queiroz e a Flávio e também de outras pessoas próximas do próprio Jair Bolsonaro, como foi o caso de parentes de sua ex-esposa Ana Cristina Siqueira Valle. Além disso, o MP tem indícios de que Flávio pode ter recebido parte desses recursos e lavado o dinheiro com a compra de imóveis.

Estratégia. A defesa do senador tratou de apresentar um pedido de habeas corpus a favor de Flávio no Supremo Tribunal Federal para que as investigações do MP do Rio sejam suspensas. Além disso, Flávio peitou o MP a lhe denunciar, já que consideram que ele é culpado de cometer atos ilícitos. "Se tem tudo comprovado, tem a convicção de que eu tenho algum problema, por que (o MP) não denunciou ainda? Não denunciou porque não tem o que falar de mim, não tem do que me acusar", afirmou Flávio em vídeo exibido no YouTube.

Fora do barco. Apesar da reação forte do senador, do lado de Fabrício Queiroz acabou surgindo um contratempo inesperado. Paulo Klein, advogado de Queiroz, alegou questões de foro íntimo e deixou a defesa de seu cliente. Embora tenha dito em nota que confia na inocência de Queiroz, o gesto provocou impacto negativo.

Respinga no governo. Para o presidente, o caso se torna cada vez mais desconfortável. Politicamente, é um desastre ver o próprio filho sendo acusado de envolvimento com "rachadinha". Especialmente porque Bolsonaro se elegeu com um discurso forte de combate à corrupção. Além disso, Queiroz é amigo pessoal de Bolsonaro há décadas e as denúncias que pesam contra ele abrem flanco para que o presidente seja cobrado publicamente sobre as irregularidades.

A culpa é dos outros. Como de costume, Bolsonaro, primeiro, desqualificou as denúncias. Depois, atacou o governador do Rio, Wilson Witzel, seu desafeto, o acusando de estar insuflando as denúncia. Flávio também foi na mesma toada, garantindo que os ataques que o atingem visam enfraquecer a força política do presidente. Se colar, colou.

Cortina de fumaça. Bolsonaro também recorreu a outro manjado expediente, lançando polêmicas para tentar mudar a agenda negativa do Caso Queiroz. Primeiro, atiçou a discussão sobre o Fundo Eleitoral aprovado pelo Congresso, dizendo que vetará a proposta e que, por ele, não teria dinheiro nenhum para isso. Bolsonaro ainda tirou outra polêmica da cartola e defendeu a liberação de criação de gado em terras indígenas. Teve gritaria, mas o Caso Queiroz seguiu firme, pressionando o governo. Vai ser preciso mais do que isso para tirar o Caso Queiroz dos holofotes.

Emprego surpreende. No meio de toda a tensão criada pelos desdobramentos do Caso Queiroz, o governo foi surpreendido pelo resultado acima de qualquer previsão na geração de empregos em novembro. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram criados 99.232 empregos com carteira assinada. O número foi usado pelos setores de comércio e serviços.

Show do milhão. Com esse desempenho, o Brasil ficou próximo de fechar o primeiro ano do governo Bolsonaro com a geração de 1 milhão de vagas. No acumulado de janeiro a novembro, o saldo já é de 948.344 vagas. É o melhor desempenho para o período desde 2013. Naturalmente, integrantes do governo não perderam a chance de bater o bumbo pelo resultado que superou as expectativas até da equipe econômica. "950 mil empregos novos em 11 meses! Já estamos na trajetória da prosperidade, sem artificialismos, e da única forma sustentável: com menos governo e mais setor privado, com base no trabalho das nossas empresas, com mercados cada vez mais livres", afirmou o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, Carlos da Costa.

Alerta. Apesar do resultado, os números do Caged mostram que há pontos para se prestar atenção. Se não fosse pelo desempenho do comércio e dos serviços, a vaca teria ido para o brejo. A indústria cortou 24.815 vagas, a agropecuária outras 19.161 e a construção civil mais 7.390. Ou seja, a geração de empregos ainda está distante de ser uniforme.

Sem imposto. Se a equipe econômica comemorou a geração de empregos, por outro lado viu ser rechaçada a discussão de criar um novo imposto para transações digitais, como pensou o ministro Paulo Guedes. A proposta foi vista dentro do Congresso como sendo uma nova tentativa de recriar uma CPMF disfarçada. E, num café da manhã com jornalistas, Maia avisou claramente que a medida, se for enviada, não passará.

Troca de chumbo. Maia também não gostou da declaração dada por Bolsonaro afirmando que deve vetar o Fundo Eleitoral, destinado a bancar as campanhas municipais, que será de R$ 2 bilhões. Depois de falar sobre o assunto pela manhã, Bolsonaro retomou a história na sua transmissão ao vivo semanal. Maia identificou no movimento a possibilidade de Bolsonaro querer jogar no colo do Congresso toda a carga negativa da proposta. O deputado disse que, nesse caso, os deputados também podem aprovar propostas populistas, como aumento do salário mínimo ou redução do preço do diesel, e empurrar para o presidente o desgaste de vetá-las.