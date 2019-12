Juiz de garantias ainda opõe Bolsonaro e Moro

Por Vera Magalhães

Ministro insiste em criticar medida, incluída por parlamentares à sua proposta de lei anticrime e sancionada pelo presidente

Climão de... Moro está de férias, mas não perdeu a oportunidade de demarcar sua posição quanto à criação da figura do juiz de garantias. Bolsonaro ignorou a sugestão do ministro da Justiça e não vetou esse item. Passou os últimos dias sob saraivada, e disse que quem o criticava nem sabia do que se tratava. Pois Moro foi ao Twitter reiterar as críticas à ideia.

... fim de ano. Na sua postagem, Moro ironiza o texto da lei anticrime, que prevê que, em comarcas com um juiz apenas, que, segundo ele, são 40% do total do país, será feito um "rodízio" de magistrados, para que um atue como juiz de garantias. Seria um "mistério" com quem o único juiz revezaria. "Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta", escreveu. Advogados e parlamentares favoráveis à medida argumentaram que, com o processo eletrônico, o rodízio poderia ser feito com juízes de outras comarcas, mesmo que em cidades diferentes.

Vai ficando? Desta vez, portanto, o ministro da Justiça não engoliu o sapo em seco. Está insistindo em demonstrar sua insatisfação. O episódio se soma a uma série de embates entre Moro e Bolsonaro ao longo do primeiro ano. Tem alguns componentes pessoais: a criação do juiz de garantias está sendo usada pela esquerda para bombardear a postura de Moro quando era magistrado, o que agrava o inconformismo do ministro com o não-veto. Do lado de Bolsonaro, existe uma crença de que ele sancionou o dispositivo que separa as funções dos juízes para atenuar o caminho que o filho Flávio Bolsonaro vai enfrentar caso prosperem as investigações das suspeitas de rachadinha e lavagem de dinheiro em seu gabinete quando era deputado estadual. Não está claro se casos já em andamento serão alcançados pela mudança de regras.

No STF. O mais provável é que a questão do juiz de garantias vá parar no STF, que tem sido a instância final de decisões de controvérsias, muitas delas com uma tênue linha divisória entre questões jurídicas e o pano de fundo político. Partidos e entidades como a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) estudam entrar com ações diretas de inconstitucionalidade contra a medida.

Sentiu o golpe. De qualquer forma, a sanção ao item do projeto, que, além de contrariar Moro contou com apoio entusiasmado de símbolos da esquerda, como Marcelo Freixo, causou mais um abalo na credibilidade de Bolsonaro junto a uma parcela da direita que outrora o apoiava. O youtuber Nando Moura fez grande barulho nos últimos dias atacando o presidente, a ponto de expoentes da ala mais ideológica do governo, como o assessor Filipe Martins, saírem em defesa de Bolsonaro nas redes sociais e fazerem críticas à "injustiça" que estaria sendo cometida pelo presidente. Ele próprio já aproveitou várias oportunidades desde o início da semana para se "defender", cada vez apelando a um argumento: não poderia contrariar sempre o Congresso, não pode ser escravo da opinião pública, não pode agradar a todos todo o tempo etc. Em resumo: sentiu o golpe.