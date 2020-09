Juros param de cair de olho na inflação Por Vera Magalhães Um dia depois de pito de Bolsonaro, expectativa é pela demissão de auxiliar de Guedes . Breque. O Copom do Banco Central interrompeu a trajetória de queda da taxa básica da economia, a Selic, de olho na alta inflacionária. O recado foi dado: se os preços, com os alimentos à frente, continuarem subindo, os juros podem subir para conter a elevação. Até aqui, a avaliação corrente dos economistas e do mercado é que esta inflação é temporária e não deve impactar a meta. Balança. A economista Zeina Latif explicou no Estadão: a atual taxa de juros, de 2% ao ano, não compensa a taxa de inflação corrente, em 2,4%, e a expectativa futura, acima de 3%. Com a Selic em seu menor patamar desde 1996, analistas já preveem que será difícil manter os juros muito baixos por muito tempo. Enquanto isso... na equipe econômica, o clima é de compasso de espera pela provável demissão do secretário-executivo do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues. Sua permanência no cargo é considerada inviável depois de ter sido alvo da ira e da ameaça de "cartão vermelho" de Bolsonaro. Day after. No dia seguinte de ameaçar a degola, o presidente, vejam só, efetivou o general Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Depois do "estágio probatório", Pazuello parece ter atendido aos pressupostos de Bolsonaro para o cargo: ser militar, criticar Mandetta, defender cloroquina e o que mais agradar o chefe, como demonstrou em seu discurso de "posse". Escolinha. Na posse, Bolsonaro aproveitou para voltar a alfinetar os governadores: disse que as aulas nem deveriam ter sido interrompidas, vejam só. "Não tínhamos por que fechar as escolas", afirmou o presidente, como sempre na contramão absoluta do que foi feito em todo o mundo, inclusive nos seus amados Estados Unidos, e alheio ao fato acachapante de que continuam morrendo mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil. Quadro final. Paralelamente à pandemia e à crise na área econômica começa a ganhar forma o cenário das eleições municipais, Em São Paulo, o quadro foi fechado com a confirmação da candidatura de Celso Russomanno, que deverá contar com o apoio de Bolsonaro. No PT, mais um sinal da crise da candidatura de Jilmar Tatto: não conseguiram encontrar uma mulher para integrar a chapa. O partido vai de Zaratini, assim como Tatto um quadro com força interna, mas baixa densidade eleitoral. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Identidade evangélica de Crivella não será 'fiel da balança' na eleição A eleição municipal deste ano será o pleito "mais incerto da história do Rio de Janeiro". Assim define a disputa a socióloga Christina Vital da Cunha, do Instituto de Estudos da Religião, da Universidade Federal Fluminense, ao BRP. Entre os motivos estão as restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus às campanhas eleitorais e o envolvimento dos principais candidatos ao cargo em suspeitas de corrupção, como é o caso do ex-prefeito Eduardo Paes (DEM), favorito nas recentes pesquisas, e do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos). Nessa geleia geral inédita, uma das incógnitas da disputa municipal fluminense é o comportamento do eleitorado evangélico. Leia Mais Relator do Orçamento diz ter sido 'autorizado' a criar novo benefício Após o "chilique" de Jair Bolsonaro, parece que a ideia do Renda Brasil ganhará uma sobrevida. O relator da Lei Orçamentária Anual (LOA), senador Márcio Bittar (MDB-AC), que esteve com o presidente da República nesta quarta-feira, 16, disse que foi autorizado a incluir no orçamento a criação de um novo benefício social. Leia Mais Maia testa positivo para covid-19 O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira, 16, que testou positivo para a covid-19, informa o Estadão/Broadcast. O deputado disse que recebeu o resultado do exame hoje e que passa bem. Leia Mais