Justiça censura Porta dos Fundos Por Vera Magalhães Desembargador do Rio manda tirar do ar especial de Natal do grupo humorístico sob justificativa de "acalmar os ânimos" da sociedade Censura virou cautela. A decisão foi do deputado Benedicto Abicair, do Tribunal de Justiça do Rio, que concedeu liminar em uma das várias ações impetradas contra o episódio natalino, que causou controvérsia entre os cristãos ao retratar Jesus como gay e Maria e José como integrantes de um triângulo amoroso. O desembargador adotou um eufemismo para classificar a censura: cautela. Vai cair? A decisão é direcionada ao serviço de streaming Netflix. Não fica claro se também os demais canais do Porta dos Fundos, como no YouTube, também estão sujeitos à censura. De tão esdrúxula, a decisão deve cair por decisão do próprio TJ-RJ ou dos tribunais superiores. Precedentes. Não é a primeira decisão de censura dos últimos tempos. Ela se segue à decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes no inquérito sigiloso para apurar ameaças a ministros da Corte que mandou tirar do ar reportagem da revista eletrônica Crusoé. Inception. Enquanto isso, a escalada do confronto entre Estados Unidos e Irã continua a ter ecos no Brasil. Jair Bolsonaro inovou ao fazer a primeira transmissão ao vivo da modalidade "reaction", como os youtubers chamam os vídeos em que assistem a cenas de filmes. No caso, o presidente se deixou filmar assistindo ao pronunciamento do norte-americano Donald Trump. Terrorismo. Bolsonaro manteve a linha de defender os Estados Unidos no confronto. Na postagem do vídeo no Twitter, evocou a Constituição para dizer que o governo tem a obrigação de se contrapor ao terrorismo — voltando a insinuar que o Irã é um Estado que promove terrorismo, algo que já provocou incidente diplomático e pelo que a representante comercial em Teerã foi chamada a responder. Um para o outro. Bolsonaro usou o vídeo também para se contrapor a seu rival favorito, Lula, que em entrevista a um site tinha condenado a postura do governo em relação ao Irã. A obsessão de um pelo outro mostra o óbvio: eles se retroalimentam e nutrem uma relação de mutualismo. Por Marcelo de Moraes Maia defende quebra de monopólio dos Correios em vez de privatização. Depois de Jair Bolsonaro admitir publicamente as dificuldades para aprovar o processo de privatização dos Correios, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu um modelo alternativo para o futuro da empresa. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Para líder do agro, governo deve evitar tomar partido na crise EUA-Irã O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Alceu Moreira (MDB-RS), avalia que o governo brasileiro deve evitar "tomar partido" de alguns dos lados no conflito entre Estados Unidos e Irã, deflagrado na semana passada. Leia mais Toffoli deve decidir sobre juiz de garantias O presidente do STF, José Antonio Dias Toffoli, está analisando as ações diretas de inconstitucionalidade já ajuizadas na Corte contra a instituição da figura do juiz de garantias no processo penal brasileiro e deverá, sim, decidir os pedidos de liminar ainda em seu período à frente do plantão judiciário, apurou o BRPolítico. Leia mais PODCAST: Crise no Oriente Médio, cruzada contra livros didáticos e a 'taxação do sol' Os editores do BRPolítico Vera Magalhães e Marcelo de Moraes analisam temas quentes da semana nesta edição do podcast BRPolítico Chama. Um deles é a crise entre EUA e Irã com possíveis impactos para o Brasil. Leia mais