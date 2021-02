Lava Jato sofre nova derrota e defesa de Lula manterá acesso à mensagens Por Marcelo de Moraes Decisão do Supremo Tribunal Federal aceitou que ex-presidente não perca o direito de ver a íntegra das conversas entre procuradores e Sérgio Moro obtidas por ação de hackers. Derrota. A operação Lava Jato teve mais um revés nesta terça-feira, com a decisão da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal de autorizar que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantenha seu acesso integral da troca de mensagens entre os procuradores da força de investigação e também com o ex-juiz Sérgio Moro. Por 4 votos a 1, a decisão garante que Lula e seus defensores poderão continuar de posse do material apreendido na Operação Spoofing. Além disso, o julgamento de hoje pode abrir caminho também para que seja levantada a suspeição de Moro na condução do caso do ex-presidente. Candidato? A defesa de Lula quer tentar comprovar que Moro não era imparcial para julgá-lo, uma vez que, pelas gravações, estaria atuando ao lado dos investigadores. Moro nega que isso tenha acontecido. Para Lula e seus advogados, essa seria a chance de reverter suas condenações. E, mais para frente, quem sabe, conseguir se colocar como candidato na disputa de 2022. É cedo para essa conjectura? Muito cedo. Mas essa hipótese está hoje na cabeça da imensa maioria dos petistas e de outras forças de esquerda. Mais uma. Para a Lava Jato, a sequência de eventos é muito ruim. Na semana passada, a operação Lava Jato no Paraná foi encerrada. Agora, a manutenção do acesso das mensagens para Lula é vista pelos procuradores da Força-tarefa como um retrocesso. Mais cedo, o procurador Deltan Dallagnol já tinha reclamado da situação. "Como nota o procurador Júlio Marcelo, 'o circo para anular as condenações da Lava Jato está sendo montado'. O risco é um efeito dominó", afirmou Deltan. Liberou. Por mais erros que tenham sido cometidos pelos procuradores, é óbvio que o fim e a desmoralização da Lava Jato interessa a muita gente. Políticos e empresários investigados sonham com um grande "liberou geral", onde a Lava Jato seja satanizada, distanciada de suas tarefas e os corruptos voltem a dormir de noite sem preocupação. Hoje, essa realidade parece muito mais próxima do que uma eventual retomada de suas atividades. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Doria: 'PSDB tem de fazer oposição ao desastre que é o governo Bolsonaro' O governador de São Paulo, João Doria, reagiu duramente às críticas feitas pelo deputado Aécio Neves (MG) na briga interna do PSDB deflagrada ontem à noite. Doria critica Aécio lhe atribuindo um movimento para aproximar o partido do governo Bolsonaro. E defende que se afaste da legenda. Aécio reagiu dizendo a Doria que "o PSDB não tem dono". Leia Mais Deputados reclamam de mudança no comitê de imprensa da Câmara Após a decisão de Arthur Lira (PP-AL) de levar seu gabinete para a sala de imprensa da Câmara, e colocar os jornalistas no subsolo da Casa Legislativa, deputados reclamaram. Na sessão desta terça-feira, 9, parlamentares fizeram críticas à alteração no comitê de imprensa e à postura de Lira. Leia Mais Do Marcelo: Queda de popularidade faz governo apoiar vacinação e auxílio A popularidade de Jair Bolsonaro vem caindo e sendo registrada nas últimas pesquisas, como reforçou ontem a rodada feita pela XP/Ipespe, mostrando que a rejeição ao presidente chegou a 42%. Parte desse derretimento da imagem de Bolsonaro é atribuída a sua má gestão no combate à pandemia do coronavírus. Outra parte também teria sido causada pelo fim do pagamento do auxílio emergencial. Leia Mais