Lava Jato vai à forra no TRF-4, que amplia condenação de Lula Por Vera Magalhães Desembargadores de Porto Alegre ignoram STF e condenam petista a 17 anos; e agora? Dura lex. Os magistrados da 8.ª Turma do TRF da 4ª Região foram unânimes em não só confirmar a condenação do ex-presidente Lula no processo em que é acusado de corrupção pelo recebimento, em nome de laranjas, do sítio de Atibaia e das melhorias feitas nele pelas empreiteiras Odebrecht e OAS como majoraram a pena de prisão em quase 5 anos. Nem aí... Depois de afastar todas as preliminares apresentadas pela defesa do petista, o relator Gebran Neto também chutou para escanteio a questão decidida pelo STF de que delatados devem ter direito a se manifestar depois dos delatores em alegações finais, sob pena de que sentenças sejam anuladas. Ele e os demais desembargadores fizeram críticas à decisão e disseram que juízes do País todo não poderiam ser obrigados a adivinhar que uma decisão posterior estabeleceria um critério não fixado em nenhuma leia. ... para Brasília. Mais: eles entenderam que como o STF não deixou claros os critérios para a aplicação de sua decisão, ela deve valer apenas para casos futuros. Disseram ainda que no caso de Lula não houve prejuízo pelo fato de ele não ter se manifestado após os delatores. Acontece que o STF já anulou duas sentenças pretéritas com base nesse critério. E que não fixou a necessidade de comprovado prejuízo. Vem recurso por aí. Ou seja: vem aí mais uma longa batalha judicial. Mas com Lula solto: outra mudança do Supremo, desta vez no entendimento sobre cumprimento de pena após condenação em segunda instância, deve evitar que ele volte para a prisão, a não ser que o TRF-4 ou Curitiba determinem alguma medida cautelar. Enquanto isso... Em Brasília, seguiu com um pouco mais de celeridade o julgamento a respeito de compartilhamento de dados do Coaf e da Receita, com um placar até aqui negativo para o presidente da Corte e relator da ação, Dias Toffoli. Cortaram a favor do compartilhamento de dados sem necessidade de autorização judicial os ministros Edson Fachin, Luís Barroso e Rosa Weber. Com isso, são 4 por essa tese, pois Alexandre de Moraes tinha aberto a divergência. O julgamento será retomado nesta quinta-feira. Vem aí. E por falar em Supremo, Bolsonaro voltou a dizer que nomeará um evangélico para a Corte. Foi num culto da Assembleia de Deus, e a mistura de religião e saber jurídico não foi a única feita pelo presidente: ele atribuiu sua eleição a Deus e aproveitou o culto para colher assinaturas para a criação de seu partido, a Aliança pelo Brasil. Detalhe: a viagem era oficial da Presidência, antes de virar um ato político-partidário. Por Marcelo de Moraes Do Marcelo: Governo mira nos mais pobres limitando juro do cheque especial. Desde sua chegada ao comando do Banco Central, Roberto Campos Neto vinha batendo na tecla que era preciso rever o mecanismo de funcionamento do cheque especial. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER PODCAST: Dólar nas alturas, AI-5 na boca de Guedes e 2ª instância para 2020 Os editores do BRPolítico, Vera Magalhães e Marcelo de Moraes, analisam nesta edição do podcast BRPolítico Chama as notícias que marcam a semana até aqui. Leia mais Preço da gasolina nas refinarias da Petrobrás sobe 4% A Petrobrás elevou em 4% o preço da gasolina em suas refinarias nesta quarta-feira, 27. O preço do diesel foi mantido estável. Leia mais Senadores falam em 'erro' para quebra de acordo Após a quebra de acordo para derrubada dos vetos presidenciais que estiveram em debate na sessão do Congresso desta quarta-feira, senadores falam em "erro" nas cédulas de votação. Leia mais Desmatamento 'recorde' na Amazônia é ainda maior A taxa de desmatamento recorde de 29,5% revelada pelo Inpe na semana passada não incluiu uma área devastada de 2.133 km², que foi desmatada de 1º de agosto a 13 de novembro. Ou seja, o desmatamento efetivo da floresta é ainda maior. Leia mais