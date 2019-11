Lula reforça projeto presidencial do PT e assume busca por polarização Por Marcelo de Moraes Em sua primeira fala para o PT depois de ser libertado, Luiz Inácio Lula da Silva pregou que o partido tenha candidatura presidencial própria em 2022

Venham a nós. O discurso do ex-presidente foi feito durante a reunião da Executiva Nacional do PT e jogou um balde de água fria nas forças políticas de esquerda que avaliam que a oposição teria mais chances de vitória em 2022 se os petistas abrissem mão da cabeça de chapa. Segundo os integrantes desse grupo - que é minoritário no PT - o sentimento antipetista ainda é muito grande entre o eleitorado. Assim, o ideal seria o partido apoiar um nome de fora como Ciro Gomes (PDT) ou Flávio Dino (PCdoB). Lula, porém, deixou claríssimo que essa hipótese não existe.

Nós contra eles. Lula afirmou que "o PT não nasceu para ser um partido de apoio". E pregou que a legenda lance o máximo de candidaturas próprias nas eleições municipais do próximo ano para fortalecer as bases da campanha de 2022. Na visão do ex-presidente, o PT precisa apostar na polarização para ter sucesso na disputa pelo Planalto. E, por essa lógica, o adversário a ser batido do outro lado é o presidente Jair Bolsonaro. "Sabe quem polariza? Quem disputa o título. O PT polarizou em 1989, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, e vai polarizar em 2022", disse.

Escolhido. Obviamente, Lula sonha com a possibilidade de poder tentar um terceiro mandato presidencial, mas hoje essa hipótese é impossível já que foi condenado e é inelegível. Enquanto busca a anulação de suas condenações, o petista segue o script, colocando na roda os nomes de Fernando Haddad e do governador da Bahia, Rui Costa, como opções petistas para o Planalto. "Eles não vão tirar o PT da disputa eleitoral deste País com Lula ou sem Lula. Eu posso subir a rampa do Palácio do Planalto novamente em 2022 levando Haddad, Rui e outros companheiros", disse.

Fique sozinho. Claro que a fala de Lula provocou irritação nos integrantes dos partidos de esquerda. O vice-presidente nacional do PDT, deputado André Figueiredo (CE), não gostou nem um pouco da fala do petista. "É essa 'unidade' que vai reconstruir o Brasil destruído por essa polarização irresponsável?", questionou. "Desse hegemonismo ninguém nunca duvidou. O caos que reina em nosso País é consequência disso. Mas o recado está dado", respondeu Figueiredo.

Crescimento. Enquanto a esquerda vai se movendo no tabuleiro político, o governo de Jair Bolsonaro comemora um número positivo para a economia. Segundo dados do Banco Central, a atividade econômica voltou a crescer no País depois de dois trimestres consecutivos de retração. O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) avançou 0,91% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao segundo trimestre. É o primeiro resultado positivo que o Índice aponta no governo Bolsonaro e indica que o PIB poderá ser um pouco melhor do que se previa.

Compensação. O resultado serve para amenizar um pouco a frustração com o resultado da Cúpula dos Brics encerrada hoje, em Brasília. Com exceção de um início de conversa de acordo comercial com os chineses, o governo brasileiro acabou sediando uma cúpula esvaziada, sem avanços significativos.

Por Vera Magalhães

