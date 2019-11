Lula solto, e polarização de volta ao apogeu Por Vera Magalhães Ex-presidente foi libertado em Curitiba no fim da tarde e fez comício em que criticou a tudo e a todos; Bolsonaro, quieto, deve faturar com volta do Fla x Flu na sociedade

Palanque. Tão logo deixou a sede da PF em Curitiba, Lula subiu ao palanque, ladeado de apoiadores do PT, de advogados e familiares. Agradeceu aos militantes que fizeram vigília pela sua soltura, repetiu que foi preso sem provas, desferiu ataques ao Judiciário, ao Ministério Público e a Bolsonaro e prometeu percorrer o País. Inventou uma teoria nova: a de que Fernando Haddad foi "roubado" nas eleições em 2018.

De volta a 2018. Lula solto – e não livre, como se tenta falsamente vender na narrativa triunfalista montada pelo PT – vai exacerbar a polarização entre os extremos estridentes da sociedade: de um lado, bolsonaristas revoltados clamando pelo fechamento do STF e, de outro, viúvas do lulopetismo ignorando que Lula foi condenado em duas instâncias e teve a condenação confirmada pelo STJ por crime comum. Graças à revisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do momento do cumprimento da pena no Brasil, o País volta imediatamente ao momento maior de conflagração entre antípodas políticos, que levou à eleição de Jair Bolsonaro no ano passado.

Congresso. Enquanto Lula e outros políticos que haviam sido presos após a Lava Jato, como o ex-governador e ex-tucano Eduardo Azeredo, deixavam a prisão na esteira da decisão do STF, avançavam no Congresso discussões sobre propostas de emenda à Constituição ou projetos de revisão do Código de Processo Penal que passem a contemplar a prisão após segunda instância. Por mais que haja aparente correria, é pouco provável que a maioria do Congresso deixe alguma dessas propostas avançar e ser aprovada, a não ser que haja uma mobilização de fato maciça da sociedade.

Termômetro. Um primeiro sinal virá das ruas neste sábado. Movimentos como o Vem pra Rua convocaram manifestações para todo o País tendo a segunda instância como mote. A soltura de Lula em plena sexta-feira deve ajudar a levar mais pessoas às ruas, mas o fato de a organização não ter reunido todos os movimentos que participaram do impeachment de Dilma Rousseff em 2016 pode levar a que a adesão seja mais tímida.

Silêncio no Planalto. Enquanto isso, um silêncio loquaz emana do Palácio do Planalto e dos demais redutos bolsonaristas. A mando do presidente, ministros chegaram a apagar tuítes com críticas à soltura de Lula ou à decisão do STF. Tudo porque o presidente tem demonstrado gratidão indisfarçada justamente aos dois ministros que foram vitais para a revisão da permissão de prisão após segunda instância: Dias Toffoli, presidente da Corte, e Gilmar Mendes, cada um deles autor de uma liminar sustando a investigação do caso Fabrício Queiroz a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, filho do presidente e ex-chefe do assessor cuja movimentação financeira atípica foi detectada pelo Coaf.

Por Marcelo de Moraes

