Maia ataca 'entorno do governo' por espalhar fake news contra Congresso e Supremo Por Marcelo de Moraes Presidente da Câmara refutou tese de que o Congresso quer implantar um "Parlamentarismo branco" e afirmou que é presidencialista. Nome aos bois. Apesar da alta temperatura na política e na economia essa semana, Rodrigo Maia tinha passado os últimos dias mais calado do que o normal. Mas ao participar de uma palestra na Fundação Fernando Henrique Cardoso, não se conteve e despejou suas críticas contra os bolsonaristas. O deputado atribuiu ao entorno do governo a divulgação da tese que o Congresso deseja usurpar poder do presidente Jair Bolsonaro implantando uma espécie de "Parlamentarismo branco". Estrutura. "Não temos os recursos e a estrutura que o entorno do governo tem para viralizar tantas fake news como tem sido feito nas últimas semanas. Desde o início, o entorno do governo tem operado uma estratégia nas redes sociais para criar as instituições como inimigos da sociedade, o que não é verdade", afirmou Maia em coletiva feita após o evento. Ele reclamou da estratégia usada contra o Congresso com a convocação de protestos contra uma suposta tentativa de adoção do Parlamentarismo. "Essas teses são criadas para que o Congresso, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo sejam atacados", reclamou. Respeito. Maia disse que ninguém no Congresso quer tomar espaço que pertence ao governo, mas lembrou que o Parlamento não vai abrir mão de suas prerrogativas. "Não queremos um milímetro do que é responsabilidade do Executivo, mas queremos que as prerrogativas parlamentares do Congresso Nacional sejam respeitadas. Cria-se conflitos onde não existe em um País com 11 milhões de desempregados. Não podemos discutir uma coisa criada para viralizar o ódio, que é essa questão de parlamentarismo branco". Clima pesado. A reação de Rodrigo Maia reflete a insatisfação do Congresso contra o desgaste que a rede bolsonarista vêm impondo às principais lideranças do Parlamento, numa tentativa de reduzir sua força política em relação ao Planalto. Num momento em que a economia enfrenta seu pior momento desde o início do governo Bolsonaro, levar adiante um conflito com deputados e senadores só torna menores as chances de recuperação do crescimento no País. Prometeu, não entregou. Maia também reclamou do comentário feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrando o Congresso a votar as reformas e afirmando que eles tinham apenas 15 semanas para cumprir a tarefa. "O ministro Paulo Guedes disse que temos 15 semanas. Lógico, já que eles perderam o ano passado inteiro". E aproveitou para criticar o resultado obtido com o PIB de 2019, que registrou o crescimento pífio de 1,1%. "O governo prometeu muito não entregou. Tinha uma previsão de crescimento de 2,5% e cresceu 1.1%", lembrou. Não ajuda. Com o mercado enfrentando mais um dia de fortes quedas, azedar o ambiente político só piora a situação. Por conta do efeito mundial do novo coronavírus, a Bolsa caiu 4,14% nesta sexta e perdeu a marca dos 100 mil pontos (caiu para 97.996). O dólar teve uma ligeira queda, mas segue na estratosfera, cotado a R$ 4,63. Espalhando. Como era previsível, o número de casos do novo coronavírus no Brasil segue aumentando. Já são 13 casos confirmados, sendo 10 em São Paulo. Como há mais 768 suspeitos, esse número deve crescer. Para evitar que haja alarmismo em relação ao problema, Jair Bolsonaro decidiu fazer um pronunciamento oficial no rádio e na televisão para informar as providências do governo e tranquilizar a população. Por Vera Magalhães Secom inova: PIB privado x PIB público. A Secretaria de Comunicação da Presidência resolveu inovar os conceitos econômicos para justificar o baixo crescimento de 2019: dividir o Produto Interno Bruto em PIB público e PIB privado. 