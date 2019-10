Maia confia em aprovar reforma tributária, mas administrativa deve avançar mais rápido Por Marcelo de Moraes

As dificuldades para amarrar uma proposta de consenso em torno da reforma tributária tinham mostrado que parecia cada vez mais complicado acelerar a discussão da proposta no Congresso. Hoje, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou essa impressão.

A fila andou. Entrevistei Maia sobre o assunto, em São Paulo, durante a premiação Empresas Mais, promovida pelo Estado e pelo Broadcast. O presidente da Câmara, porém, deixou claro que está longe de jogar a toalha e acredita que dá para aprovar a reforma tributária. Mas admite que há dificuldades extras nessa discussão e que a reforma administrativa parece já ter um campo mais aberto para avançar. "A reforma tributária é mais complexa", reconheceu.

Interesses demais. Não é uma novidade a reforma tributária esbarrar em resistências. Isso acontece regularmente há quase três décadas. Mas o problema quase sempre se repete. Nenhuma parte admite abrir mão de receitas. E os mecanismos compensatórios colocados na mesa de discussão nem sempre agradam aos atores da discussão. Na conversa com Maia, ele apimentou essa discussão, afirmando que há interesses pessoais demais sendo colocados como entraves para o avanço da proposta.

Nada está perdido. É importante notar que o fato de a reforma administrativa ter chance de avançar antes da tributária não significa que essa saiu do radar. Maia já está operando com o governo e com o Senado para tentar organizar uma saída viável para a proposta. Como Senado e Câmara têm propostas divergentes sobre o assunto, a ideia é criar uma comissão mista para discutí-lo. A presidência dessa comissão ficaria com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e a relatoria com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB). Além disso, o governo deve colaborar com a construção de um acordo político sinalizando com a disposição de usar recursos provenientes dos leilões do pré-sal como mecanismos compensatórios para quem levar desvantagem com a proposta.

Um passo para trás, dois para frente. Mesmo perdendo velocidade na discussão, Maia trabalha para tentar fazer com a reforma tributária a mesma construção política que fez na reforma da Previdência. "Você lembra que as pessoas também achavam muito difícil aprovar a reforma da Previdência", citou Maia. "Sou otimista, sou confiante e acho que temos maioria para aprovar", garantiu.

Ação policial. A disputa interna no PSL ganhou nesta terça um capítulo especial por causa da operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do deputado Luciano Bivar (PE), presidente nacional do partido. A PF investiga as denúncias de irregularidades no uso do fundo partidário na eleição passada. Foi impossível não associar a batida da PF com a crise deflagrada pelo presidente Jair Bolsonaro, que pediu a um admirador que "esquecesse o PSL" e que Bivar estava "queimado". A investigação, claro, fragiliza o lado de Bivar na briga com os bolsonaristas pelo controle do partido e seus milionários fundos eleitoral e partidário.

Saci e Papai Noel. A operação da PF provocou reação irônica da ala do PSL pró-Bivar. O líder da bancada na Câmara, Delegado Waldir (GO), disse que "só o Saci Pererê e o Papai Noel que não sabiam dessa operação da PF". Para o deputado, quando o presidente disparou as críticas contra Bivar e o PSL ficou claro que ele tinha conhecimento que a investigação iria acontecer. A ala bivarista não tem dúvida que o presidente começou aí a construir sua narrativa antiBivar e antiPSL para tentar se descolar do desgaste dessas investigações. Também tenta com isso construir uma tese jurídica que sustente um eventual pedido de desfiliação de Bolsonaro e seus aliados, sem que os parlamentares corram risco de perda de mandato por infidelidade partidária. Mas é difícil apostar que o TSE comprará essa versão.

Balbúrdia. A crise interna do PSL acabou se transformando numa imensa confusão, na qual nenhuma ala - e muito menos o governo - lucra alguma coisa. O desgaste pelos ataques trocados só serve para ampliar a sensação que a bancada tem suas ações decididas ao sabor do vento, mudando a todo instante. Para se dar um exemplo: ontem, a ala bivarista falava em aprovar a expulsão de quatro deputados da ala bolsonarista por fazerem ataques inaceitáveis contra a direção do partido. Hoje, isso simplesmente foi colocado de lado. A bancada de 53 deputados da Câmara vive momento de completa balbúrdia, para usar a expressão popularizada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Talvez essa bagunça facilite o processo de desembarque de Bolsonaro e sua tropa do PSL. Mas sai todo mundo escoriado dessa brigalhada.

Aqui também. E no Senado não é muito diferente. O senador Major Olímpio (SP) segue trocando críticas públicas com os filhos do presidente. No domingo foi com Carlos Bolsonaro. Nesta terça, o novo embate foi com Eduardo Bolsonaro. E sobrou também para o senador Flávio Bolsonaro - com quem briga faz tempo. A piada no Congresso era que o Major já podia pedir música no Fantástico depois de se desentender com os três filhos do presidente. Na política real, um inacreditável acúmulo de desgaste e um descaso com as propostas que podem ajudar na retomada do crescimento econômico.

Por Vera Magalhães

Sem teoria da conspiração, busca vem bem a calhar