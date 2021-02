Maia confirma saída do DEM e Doria tenta reorganizar Centro dentro do PSDB Por Marcelo de Moraes Governador de São Paulo convidou ex-presidente da Câmara para se filiar aos tucanos e quer atrair outros insatisfeitos, como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. Explodiu. Depois de reclamar por ter sido traído pela direção do DEM na disputa pelo comando da Câmara, o deputado Rodrigo Maia confirmou sua saída do partido. Mas o ex-presidente da Câmara saiu do Democratas atirando. Ele acusou o presidente da legenda, ACM Neto, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de terem entregue ao Planalto, numa bandeja, a cabeça do bloco político montado por Maia em torno da candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP) para a Presidência da Câmara. Em entrevista ao Valor Econômico, Maia disse que "faltou caráter" a Neto e a Caiado, a quem que acusou de jogarem o DEM nos braços de Bolsonaro. Gritaria. A reação dentro do DEM contra a entrevista de Maia foi de gritaria geral. Neto e Caiado disseram que o deputado deveria reconhecer que errou na estratégia para sua sucessão em vez de repassar a culpa para os outros. Caiado chegou a afirmar que a fala de Maia era caso de internação. Apesar dessas reclamações, o ponto é que Maia escancarou o fisiologismo existente dentro do DEM e em outras legendas que abandonaram a candidatura de Baleia em troca da oferta feita pelo governo de liberação de emendas e de cargos. Acusado de se aproximar politicamente do bolsonarismo em troca de um toma lá, dá cá, Neto também ficou exposto demais com a situação e não conseguiu desfazer a impressão de que prefere apoiar Bolsonaro em 2022 - e beliscar mais nacos do poder - do que investir num projeto próprio para chegar ao Planalto. Quem venceu. Depois de ter emplacado seus candidatos preferidos no comando do Senado e da Câmara - Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, respectivamente - Jair Bolsonaro faturou mais um bônus político com essa história. A implosão do DEM enfraqueceu um forte núcleo de organização de uma frente de centro que planeja lançar um candidato justamente para lhe enfrentar no próximo ano. O presidente atirou no que viu e acertou o que não viu. Além de influenciar no comando do Congresso, provocou crise entre os adversários. Começar de novo. Como um dos possíveis nomes para liderar essa candidatura de centro, o governador de São Paulo, João Doria, entrou em ação para tentar reagrupar essas forças dissidentes dentro de seu partido, o PSDB. Ele convidou Maia para se filiar e também quer levar o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta e o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia. Mas a ideia é atrair o maior número possível de adesões do grupo. Maia, porém, ainda não decidiu seu destino. Ele estuda convites do PSL, Cidadania e MDB, além do PSDB. Limpeza. Mas Doria quer ir além. Pretende também limpar o terreno interno, articulando para conseguir expulsar Aécio Neves do PSDB. Além das suspeitas de envolvimento em irregularidades com a JBS, Aécio é visto como o principal líder dos votos dados pelos tucanos para Arthur Lira. Segundo aliados de Doria, que nunca se bicou com o mineiro, a saída de Aécio poderia ajudar a solidificar o PSDB internamente. Colando os cacos. Doria e Maia sabem que o momento é crucial para não deixar morrer a organização de uma frente de centro contra Bolsonaro. Além de as eleições terem mostrado a preferência por candidaturas moderadas, Bolsonaro passa por uma clara queda de popularidade, causada pela péssima gestão da pandemia do coronavírus. A avaliação é que se deixarem essa frente se dispersar, talvez não surja outra chance de derrotar Bolsonaro. O grupo pode até não se concentrar num único partido, mas só sobreviverá se atuar Unido, algo que passou longe de ocorrer na disputa pelo comando do Congresso. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Tereza Cristina no Itamaraty? Pessoas influentes dentro do governo têm defendido o deslocamento da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para a pasta das Relações Exteriores, no lugar de Ernesto Araújo. Os apoiadores do movimento argumentam que, por causa de sua atuação na abertura de mercados externos e pela ajuda na solução de impasses internacionais, teria mais capacidade do que Araújo para conduzir a diplomacia brasileira. Além disso, não é segredo para ninguém o desgaste que o atual chanceler vem passando pelo seu mau desempenho no posto. Leia Mais Governo agora quer auxílio emergencial 'para ontem' Diante da recente queda de popularidade de Jair Bolsonaro, o governo federal parece ter mudado de opinião sobre o auxílio emergencial. O benefício dado para população vulnerável durante a pandemia de coronavírus, era visto como "inviável" por Bolsonaro, que afirmava que o País "quebraria" com novas rodadas do auxílio. Agora, o presidente e seus aliados defendem a continuidade do programa. Leia Mais Bolsonaro volta a demonstrar preocupação com o preço do diesel Mesmo com a greve dos caminhoneiros prometida para este mês não conseguindo um grande impacto, o presidente Jair Bolsonaro demostrou preocupação com o preço do óleo diesel e da gasolina. Após a Petrobrás anunciar um aumento de R$ 0,13 no diesel e de R$ 0,17 na gasolina, praticamente boa parte da agenda presidencial desta segunda-feira, 8, foi ocupada com o tema. Leia Mais