Maia diz que Bolsonaro quer transformar Congresso em 'anexo do Planalto' Por Marcelo de Moraes Deputado critica presidente por usar liberação de recursos e ameaças para eleger Arthur Lira na disputa pelo comando da Casa. Chutou o balde. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou duramente Jair Bolsonaro pela maneira com que vem atuando para influenciar na disputa pelo comando da Casa. Maia reclamou que o presidente tenta emplacar seu candidato, o líder do PP, Arthur Lira (AL), através da promessa de liberação de emendas extra-orçamentárias e de cargos. Além disso, também estaria ameaçando retaliar quem votar no candidato Baleia Rossi (MDB-SP), que tem o apoio de Maia contra Lira. Esquentou. Com a reta final da disputa, que será definida na próxima segunda-feira, as acusações aumentaram de tom. Bolsonaro, naturalmente, quer um aliado no comando da Câmara que facilite a aprovação de propostas do seu interesse. E, principalmente, que ajude a barrar qualquer possível pedido de impeachment. Na visão de Maia, porém, o presidente está extrapolando muito o limite para conseguir alcançar seu objetivo político. E usou como exemplo a fala do presidente, feita mais cedo, quando reconheceu que pretende influenciar no Congresso depois de definida a disputa. Anexo. Para Maia, a sinalização foi clara. "É um alerta aos deputados e deputadas. A intenção do presidente é transformar o parlamento em um anexo do Palácio do Planalto, o que enfraquece o mandato de cada deputado e deputada e, principalmente, o protagonismo da Câmara dos Deputados nos debates com a sociedade", criticou. Peso da caneta. Na prática, Bolsonaro usa em seu favor o mesmo instrumento que outros presidentes da República utilizaram no passado. Através de nomeações e liberações de recursos, busca atrair votos para seu candidato. Não é uma novidade e foi feito muitas vezes antes. Afinal, o toma lá, dá cá é uma prática condenável e antiga no Congresso. Mas o grande problema é que além de ser errada, a atitude tinha sido criticada por Bolsonaro durante a campanha. Alguém se surpreende com essa mudança? De onde sai o dinheiro? Maia citou que os recursos extra-orçamentários prometidos pelo governo para atender os parlamentares pode girar em torno de R$ 20 bilhões. E questiona de onde vai sair essa dinheirama com todo o problema de falta de recursos. "Eu quero saber em que orçamento para o ano de 2021, com todo o problema do teto de gastos, se eles poderão cumprir, se vitoriosos, essa promessa. Cada dia que passa você vê, as pessoas vão vendo, que vão acabar sendo enganadas nesse toma lá dá cá", afirmou. Sábios e tolos. Sem citar nomes, Arthur Lira acabou usando suas redes sociais para se manifestar. "Um velho ditado: Prefiro o silêncio dos sábios do que as palavras dos tolos", escreveu. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Bolsonaro xinga imprensa por divulgação de compra de leite condensado O presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar a imprensa. Desta vez, o motivo foi a divulgação da quantidade e do valor despedindo por seu governo com itens de alimentação, em especial latas de leite condensado. Em uma churrascaria em Brasília, onde reuniu artistas para um evento (todos sem máscara), Bolsonaro disse que o produto era para "enfiar no r*** da imprensa'. Leia Mais O vice ressentido O vice-presidente Hamilton Mourão lamentou, nesta quarta-feira, 27, o fato de o presidente Jair Bolsonaro o excluir de algumas discussões de governo. A reclamação foi feita pela manhã, em entrevista à Rádio Bandeirantes, e fez lembrar de episódio recente da política nacional: o vice decorativo. Leia Mais Flávio diz que Maia 'está ferrando o DEM Além de dizer que Rodrigo Maia "não tem motivo" para pautar processo de impeachment contra Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) fez mais críticas, nesta quarta-feira, 27, ao presidente da Câmara. O filho do presidente, que é investigado pelo "caso das rachadinhas", acusou Maia de mentir na sua previsão sobre os votos da bancada do Rio na disputa pelo comando da Câmara. Leia Mais