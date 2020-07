Presidente da Câmara responde a aproximação entre Bolsonaro e o Centrão e articula novo bloco

.

Mexendo as peças. Rodrigo Maia passou bom tempo quieto, recolhido, analisando a aproximação entre Jair Bolsonaro e o chamado Centrão, com Progressistas, PL, Republicanos e PSD à frente. Depois da votação do Fundeb na semana passada, quando mostrou para o presidente e para os líderes do Centrão que ainda tem o comando da pauta e do ritmo da Casa, voltou a dar as cartas nesta semana.

Separação. Com o aval de Maia, DEM e MDB começaram a semana anunciando que vão se separar do bloco que, grosso modo, caracterizava o Centrão nos últimos anos. Trata-se do blocão, agrupamento parlamentar que unia os partidos já mencionados, com exceção do Republicanos, e mais o Avante, o PROS e o PTB. Essa geleia geral ideológica foi formalizada em 2019 para a composição da Comissão Mista de Orçamento, mas se estendia a votações, divisões de outros postos relevantes, como relatorias, e orbitava em torno de Maia antes de boa parte das legendas passar a negociar com Bolsonaro.

Sucessão à vista. O movimento de Maia agora dá a entender que o presidente da Câmara avalia que não há espaço para tentar nova virada da mesa que lhe garanta novo mandato no comando da Casa, que ocupa ininterruptamente desde 2016. Com isso, rearticula seus exércitos sinalizando que, se o antigo PP insistir em virar o principal partido da base de Bolsonaro, pode substitui-lo pelo MDB na fila da disputa pela presidência.

Nomes. Assim, o presidente líder emedebista Baleia Rossi (SP) anda algumas casas no tabuleiro para ser o candidato de Maia no início do ano que vem. O movimento pegou o Progressistas de surpresa. Artur Lira, o principal artífice da aproximação com Bolsonaro, acusou o golpe minimizando o desfazimento do "blocão" e tentando dissociar a notícia do dia da disputa pelo comando da Câmara.

Ilusões. Aliados de Maia acreditam que, até o fim do ano, dadas as dificuldades da economia e de fechar o chamado Renda Brasil, Bolsonaro terá pouco de concreto a oferecer a seus novos aliados do Centrão. Isso, somado à conhecida e reiterada desorganização política do governo, levaria os partidos a paulatinamente voltarem para a segurança de uma aliança com Maia que tem se mantido estável desde o governo Temer e garantiu a eles, por exemplo, ampliação do Orçamento impositivo. Se isso não ocorrer, no entanto, o democrata já teria um "plano B", com o MDB e a esquerda, além dos tucanos.

Afrouxa geral. Saindo das coxias da política para o front da pandemia, a semana começou com a preocupante notícia da flexibilização dos critérios de abertura econômica e de serviços no Estado de São Paulo. Como o número de casos vinha numa estabilidade em patamares elevados, e os percentuais de ocupação de leito não recuavam às faixas estabelecidas, a decisão foi elevar as faixas. Com isso, regiões ou cidades poderão passar à fase verde, de maior abertura, se tiverem 75%, e não mais 60%, dos leitos ocupados. Os limites foram ampliados também para avançar pelas outras faixas.

Pressão venceu. A decisão de dar um "jeitinho" nos critérios quando os números teimavam em não descer é preocupante. Mostra um fenômeno que é mais ou menos comum a todos os Estados, que, depois de um início bastante responsável e pautado pela ciência no enfrentamento da covid-19, demonstram ter capitulado diante das pressões de setores da economia por uma normalização que, no mundo todo, se mostra difícil de ser alcançada quando se opta por uma abertura precipitada.