Mais reformas? Só no ano que vem Por Vera Magalhães Enquanto o partido do presidente briga, o novo líder do governo dá a real Enquanto o partido do presidente briga, o novo líder do governo dá a real Previdência e só. O velho MDB está de volta ao centro da cena política e traz uma dose de pragmatismo, algo ausente na destrambelhada guerra do PSL: depois da reforma da Previdência, dificilmente outras reformas constitucionais serão aprovadas em 2019. Boas intenções. Diante do diagnóstico, bastante realista, dado que os projetos nem foram concluídos ainda, a ordem em que as PECs serão analisadas parece ser secundária. A equipe econômica fala em reforma administrativa, revisão do teto de gastos, desvinculação orçamentária e na cada vez mais distante reforma tributária. São todas questões de difícil tramitação e que vão enfrentar resistência de lobbies de corporações, Estados e municípios. Enquanto isso... Alheio a essa agenda, que é a necessária para tirar o país da crise econômica, o presidente segue às voltas com a guerra de facções do PSL. O novo lance foi do líder redivivo da legenda, Delegado Waldir, que acusou Jair Bolsonaro de comprar apoio para emplacar o filho no comando da bancada. O presidente, por sua vez, quer envolver a Advocacia Geral da União na querela partidária, para processar seu antigo aliado. Traição em toda parte. As acusações de traição pulularam não sexta-feira. Alvo de ataques pesados dos ex-aliados, Joice Hasselmann acusou a existência de milícias digitais e também ameaçou: eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Ela será a entrevistada do Roda Viva na segunda-feira, em mais um lance de lavação de roupa suja. Stand-up comedy. Com o governo assim paralisado em razão da guerra fratricida, coube ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, contribuir para o pastelão: conseguiu transformar o anúncio de uma notícia positiva, o descontingenciamento de recursos das universidades federais, numa cena ridícula, ao colocar óculos escuros de "lacração" e dar meia volta na entrevista coletiva. Por Marcelo de Moraes Brigalhada do PSL ofusca bons resultados. A guerra civil do PSL trouxe mais um efeito colateral negativo para o governo. No momento em que tem bons resultados para exibir, tudo fica ofuscado diante da brigalhada e autodestruição provocada pelos membros do partido, e, principalmente, pelo próprio presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.