Reportagem do Estadão mostrou que indicado para o STF não fez pós-graduação em universidade espanhola.

Temporada de currículos fakes. As picaretagens na política parecem viver de "temporadas". Vira e mexe há uma leva de gastos escandalosos com cartão corporativo. Depois vem uma época de abuso de voos nos avisões da FAB. Vez ou outra aparecem as notas fraudulentas de parlamentares para justificar uso da verba de gabinete. Tem rachadinha generalizada, tem mensalão, tem mensalinho. O governo Bolsonaro tem um pouco de tudo isso, mas tem algo que é muito seu: a fábrica de currículos fakes. O da vez é o do indicado do presidente do STF, Kássio Nunes.

Sinal dos tempos. Atentos à nova onda de picaretagem, os repórteres Patrik Camporez e Breno Pires, da Sucursal de Brasília do Estadão, foram lá conferir os cursos e títulos do desembargador do TRF-1, apontado por Bolsonaro para substituir Celso de Mello. Bingo! Nunes declarou ao TRF-1 ter feito pós-graduação em Compras Públicas na Universidade de La Coruña, na Espanha. Procurada, a instituição informou que nunca ofereceu pós-graduação neste tema e que o que o brasileiro fez foi um curso de 4 dias, em 2014 -- aliás, em datas sob medida para emendar uma viagem de turismo com o 7 de setembro.

Já ia mal. O vexame é mais um capítulo a desgastar Bolsonaro desde que escolheu o piauiense, com o aval de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ciro Nogueira, para o Supremo. O presidente já se exasperou diante das pedradas que tem levado de seus seguidores: disse que amizade é importante, que todo mundo já foi um pouco petista, que tomou tubaína com nunes e que o próximo indicado será um pastor, podem ficar frios. Mas a saraivada de críticas continua. Quem sabe o presidente aproveita a falha no currículo para voltar atrás na indicação? Seria uma lambança, mas justamente por isso não é de se duvidar que aconteça nesta gestão.

Prévia. Seria também uma surpresa, porque Nunes já está acampado em Brasília, em lobby permanente junto a senadores para se viabilizar. Tem participado de jantares e de "sabatinas informais" com parlamentares para convencê-los a aprovar seu nome.

Enquanto isso... no STF Celso de Mello inicia suas despedidas. Nesta terça ele participou da última sessão da Segunda Turma, e foi homenageado pelos colegas com longos e caudalosos discursos. Ainda nesta semana o decano leva ao plenário a discussão sobre o depoimento de Bolsonaro no caso das acusações de tentativa de aparelhamento da PF feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro.