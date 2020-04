Tem que manter isso aí - Depois que Jair Bolsonaro tornou pública sua insatisfação com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, por ele insistir em defender o isolamento para conter o coronavírus, parecia ser questão de tempo que sua saída se consumasse. Muito mais pela irritação do presidente do que pela disposição de Mandetta de pular fora do barco. O problema é que o ministro tem hoje algo que falta a Bolsonaro: apoio popular. Duas pesquisas (Datafolha e XP/Ipespe) apontaram que a população aprova muito mais as atitudes de Mandetta e do Ministério da Saúde no combate ao coronavírus do que as do presidente. Os levantamentos, aliás, mostram que a imagem de Bolsonaro segue derretendo, na esteira de sua insistente negação da importância do coronavírus.

Sem tempo, irmão - Sem poder demitir um ministro que tem hoje elevadíssimo conceito popular, Bolsonaro apostou no seu costumeiro método da fritura. Passou a atacar Mandetta publicamente - disse que falta humildade a ele - certamente apostando que se irritaria e pediria o boné. Como político experiente, com mandatos de deputado federal nas costas, Mandetta soube contornar a situação com habilidade. Disse que não se iludia com pesquisas transitórias, mas na sua resposta sobre um possível pedido de demissão mostrou que é médico acima de tudo. "Um médico não abandona paciente", afirmou.

Com uma pequena ajuda dos amigos - Por mais estofo que Mandetta tenha, a situação que o presidente o colocou foi extremamente desconfortável. Enquanto precisa lidar diariamente com as dificuldades do combate ao coronavírus, teve também de se defender dos torpedos de Bolsonaro. O ministro, no entanto, teve sua blindagem política reforçada pelos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, com quem jantou logo depois de tomar conhecimento das críticas feitas por Bolsonaro. Colegas de DEM de Mandetta, Alcolumbre e Maia pediram que o ministro se mantivesse firme e prometeram apoiá-lo publicamente com mais vigor. Dito e feito, Maia, logo cedo, afirmou duvidar que Bolsonaro demitisse o ministro. Quando as duas pesquisas foram divulgadas, mostrando a popularidade de Mandetta, Bolsonaro não tocou mais no assunto.

Casos aumentam - Seria um desastre, nesse momento, qualquer mudança no ministério. O coronavírus segue avançando e registrou mais 60 mortes nas últimas 24 horas, com um total de 359 óbitos. Os casos também seguem se multiplicando, com mais 1.146 registrados nessa sexta-feira, somando um total de 9.056. E Mandetta avisou que ainda teremos muitas semanas difíceis pela frente.