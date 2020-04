Ficou - O enorme prestígio popular conseguido com a condução do combate ao coronavírus acabou funcionando como um poderoso escudo para que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, permanecesse no cargo. Mandetta resistiu à gigantesca pressão feita por Jair Bolsonaro, insuflado pela ala ideológica do governo, que defende o fim do isolamento e uso de medicamentos sem garantia de eficiência no tratamento.

Ia sair - Bolsonaro começou o dia disposto a rifar o ministro. A ideia do presidente era demonstrar autoridade ao demitir Mandetta, mesmo sabendo que o desgaste seria grande. O chefe avaliou que precisava fazer isso sob pena de correr o risco de parecer fraco por não ter coragem de dispensar um auxiliar com o qual vivia trombando por diferença de opiniões. Integrantes da ala ideológica do governo aplaudiam o movimento planejado por Bolsonaro. Já havia, inclusive, opções para substituí-lo: a principal era o deputado Osmar Terra (MDB-RS), que tinha sido demitido por Bolsonaro da pasta da Cidadania, mas voltou a ser prestigiado depois de aplaudir as opiniões do chefe.

Amarelou - Mas como já aconteceu mais de uma vez, Bolsonaro recuou depois de ser alertado por alguns de seus ministros mais próximos, especialmente os da ala militar, que a demissão de Mandetta poderia abrir uma crise política sem precedentes no governo. Lembraram que a simples possibilidade de demissão já tinha provocado enorme reação negativa nas redes sociais.

Pressão - Além disso, pelo menos dois de seus auxiliares mais próximos disseram que a demissão de Mandetta poderia criar clima político para que um pedido de impeachment fosse aceito no Congresso. Para isso, citaram o tom que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usara na noite anterior, no programa Canal Livre, da Band, onde criticou fortemente o governo, o gabinete do ódio e saiu em defesa do ministro. Depois de conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ouvir um relato sombrio sobre o que poderia acontecer, Bolsonaro puxou o freio de mão e recuou.

Roupa suja - Mas antes de bater o martelo, Bolsonaro se reuniu com Mandetta e reclamou do comportamento do auxiliar. Disse que precisava ter algum tipo de previsão, pelo menos, sobre o fim do isolamento. Reclamou também sobre a falta de endosso ao uso da cloroquina. Mandetta lembrou que não poderia trabalhar ouvindo ameaças. Mas disse que entendia as preocupações do presidente para resolver logo a situação e para impedir a quebradeira da economia.

Dono do jogo - Depois dessa reunião, Mandetta fez praticamente uma entrada triunfal para falar se permaneceria ou não no Ministério em entrevista aos jornalistas. Na prática, a coletiva virou quase um ato de triunfo, onde Mandetta falou abertamente sobre os assessores terem limpado suas gavetas para deixarem os cargos. Mas, em mais um discurso de extremamente forte, o ministro reforçou seu compromisso com a ciência. "Não somos os donos da verdade. Somos os donos das dúvidas", afirmou, numa referência indireta à crítica feita por Bolsonaro, que o acusou de não ter humildade. "Procuramos aqui ser a voz da ciência", acrescentou. E afirmou: "Nós vamos continuar". Resta saber até quando.