Medo de desgaste faz Bolsonaro adotar tom conciliador sobre vacinação Por Marcelo de Moraes No dia em que pesquisa mostra queda de cinco pontos na sua avaliação, presidente diz que se houve exageros "foi no afã de buscar solução". Paz e amor. Com a pressão pela vacinação contra o coronavírus cada vez maior, Jair Bolsonaro adotou um tom mais comedido e conciliador para tratar do assunto. Trata-se de pura estratégia. No dia anterior, fizera um discurso inflamado na Ceagesp, disparando contra adversários. De quebra, ainda afirmou em entrevista à José Luiz Datena, que não se vacinaria. Mas a política de palanque precisou ser colocada momentaneamente de lado por conta do aumento expressivo do número de casos e de mortes pelo Covid. Os 968 óbitos nesta quarta serviram para Bolsonaro baixar o tom e ressuscitar o estilo paz e amor. Pesquisa ruim. Além disso, pesquisa CNI/Ibope mostrou que o presidente perdeu, desde setembro, cinco pontos porcentuais na sua avaliação, tendo, agora 35% de ótimo e bom. O fim do pagamento do auxílio emergencial e o comportamento negacionista diante da pandemia começaram a cobrar uma fatura política. Conta, aliás, que já tinha aparecido nas eleições com a derrota da maioria dos candidatos apoiados por Bolsonaro. Para conter esse desgaste, o presidente amainou o discurso. Pelo menos, por enquanto. Hora de união? Ao lado de vários governadores, inclusive alguns de oposição, Bolsonaro pregou união no combate à pandemia. Ele promoveu uma solenidade de apresentação do Plano Nacional de Vacinação e falou de um jeito que quase - apenas quase mesmo - pareceu um pedido de desculpas. "A grande força que todos nós mostramos agora é união para buscar solução de algo que nos aflige há meses. Se algum de nós extrapolou ou até exagerou foi no afã de buscar solução", afirmou o presidente. E emendou: "Nós todos irmanados estamos na iminência de apresentar uma alternativa concreta para nos livrarmos desse mal, que é o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a covid-19", prometeu. Não é para valer. A mudança de Bolsonaro relembra a mesma tática adotada no auge de sua crise com Congresso e Supremo Tribunal Federal no meio do ano. Com a ameaça de sofrer algum tipo de sanção do Judiciário, o presidente pisou no freio ao ver vários de seus aliados mais radicais serem punidos criminalmente. Na época, também ampliou sua aproximação com o Centrão para se blindar politicamente contra um eventual pedido de abertura de impeachment. Quem conhece o presidente dos seus tempos de parlamentar, sabe que a estratégia é recorrente. Sempre que ultrapassava algum limite nos seus ataques, adotava um recuo momentâneo para preservar o mandato. Agora, repete o movimento. VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER MDB acerta que lançará candidato para eleição no Senado O MDB decidiu em reunião na manhã desta quarta-feira, 16, que lançará de forma unificada um candidato para a presidência do Senado. Ficou acertado que a bancada toda estará ao lado do nome que mais tiver votos na disputa. Ao todo, quatro nomes se colocaram como postulantes: Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS). Leia Mais Do Marcelo: Derrota no Senado fragiliza Ernesto Araújo A rejeição pelo Senado da indicação de Fábio Marzano para o posto de Delegado permanente do Brasil em Genebra fragilizou ainda mais a situação do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Antes da derrota, já havia pressões fortes dentro do governo para que o chanceler seja substituído na reforma ministerial. A avaliação é que sua atuação, muito mais de cunho ideológico, acabava desgastando ainda mais a imagem externa do País. Leia Mais Lewandowski vota pela vacinação obrigatória O ministro Ricardo Lewandowski votou a favor da vacinação obrigatória contra o coronavírus no Brasil. Em julgamento no Supremo que analisa a competência de Estados e municípios para determinar a imunização compulsória da população, o magistrado votou pela competência dos entes da federação ante possível inércia da União. Leia Mais