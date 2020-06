Mesmo com o governo em sua pior crise, Bolsonaro não descarta tentar reeleição Por Marcelo de Moraes Em entrevista, presidente admitiu a possibilidade de concorrer a um novo mandato em 2022, mas garante que "não vive em função disso" . Só pensa nisso. Jair Bolsonaro disse, nesta segunda-feira, que não "não descarta" uma eventual tentativa de concorrer à reeleição. Em entrevista para a BandNews, o presidente deixou para trás mais uma das suas promessas de campanha, quando garantiu que teria apenas um mandato, caso fosse eleito. E Bolsonaro fez a declaração justamente no momento em que seu governo enfrenta sua mais grave crise política. Com apenas um ano e meio de mandato cumprido, Bolsonaro segue tratando sem cuidado a pandemia do coronavírus, que já causou mais de 44 mil mortes. Também corre o risco de perder o governo antes mesmo de tentar um segundo mandato por causa das ações e inquéritos que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no Supremo Tribunal Federal (STF). Prisão. Para piorar, meia dúzia dos apoiadores mais radicais de Bolsonaro tiveram ordem de prisão provisória determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, por causa dos ataques e ameaças ao STF. Uma das pessoas presas, logo cedo, foi Sara Geromini, que tem feito ameaças seguidas contra integrantes do Tribunal. Balbúrdia sem fim. E, como se fosse pouco, o presidente já não esconde o problema político que se tornou a presença de Abraham Weintraub como ministro da Educação. Depois de se encontrar com manifestantes que protestavam contra o STF, o ministro voltou a criticar o STF. Sem máscara, acabou sendo autuado e multado em R$ 2 mil pelo Governo do Distrito Federal, que exige o uso do equipamento em lugares públicos. E tomou uma invertida pública de Bolsonaro na entrevista para a BandNews. "Acho que ele não foi muito prudente ao participar dessa manifestação, apesar de não ter falado nada grave ali. Ele não estava representando o governo. Estava representando a si próprio. Como tudo o que acontece cai no meu colo...mais um problema. Estamos tentando solucionar o senhor Abraham Weintraub", disse. Sonhar é grátis. Com todo esse quadro de problemas e ainda com aprovação popular em baixa, Bolsonaro parece exagerar no otimismo ao falar de reeleição. Obviamente, que na política a situação muda muito mais rápido do que se imagina. Na política, os dois anos e meio que faltam até a próxima disputa presidencial equivalem quase a cem anos, tantas são as reviravoltas. Há tempo para que Bolsonaro recupere o capital político perdido. Mas a estrada para isso parece das mais complicadas. Mercado de olho. Com tantas confusões políticas, o governo administra também uma pesada perda sofrida na equipe econômica. O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, decidiu trocar o governo pela iniciativa privada. Remanescente do governo Michel Temer, Mansueto é considerado um dos principais integrantes da equipe do ministro Paulo Guedes e um dos maiores defensores do controle fiscal. O anúncio de sua saída, que acontecerá no fim de julho, levantou a lebre no mercado que o controle fiscal poderá ficar comprometido. O próprio secretário disse que isso não deverá ser alterado, apontando Guedes como o maior defensor dessa ideia dentro do governo. Mesma linha. Com o mercado reagindo mal, logo no início do dia, à saída de Mansueto, e com as dúvidas sobre como seria o perfil de seu substituto, o governo resolveu acelerar o processo de escolha do novo secretário. O diretor de programa no Ministério da Fazenda Bruno Funchal ocupará o posto e tem um perfil também alinhado à defesa do controle fiscal. Funchal foi secretário estadual de Fazenda no Espírito Santo no governo de Paulo Hartung. Não tem, obviamente, o peso que Mansueto tem. Mas ao adotar uma solução interna para preencher a vaga, Paulo Guedes sinaliza com a manutenção das linhas de trabalho já praticadas. Por Vera Magalhães Bolsonaro busca consolação para Weintraub e quer 'reciprocidade' do Supremo. Por incrível que possa parecer, é mais custoso para Jair Bolsonaro demitir Abraham Weintraub que Luiz Mandetta, Sérgio Moro ou um general como Carlos Alberto Santos Cruz. Por quê? Porque o ministro da Educação, a despeito de seus péssimos préstimos à educação do País, seguiu o receituário prescrito pelo presidente à risca. 