Mesmo pressionados, Maia e Guedes não querem mexer em teto de gastos Por Marcelo de Moraes Com pouco dinheiro disponível para investimentos e recursos orçamentários engessados, ganhou força dentro do governo e do Congresso a discussão por algum tipo de mudança que garanta flexibilidade no uso das verbas públicas. Uma das ideias seria mexer com o teto de gastos, proposta aprovada durante o governo de Michel Temer, justamente para conter as despesas excessivas e promover austeridade na marra. Mas a ideia tem adversários poderosos. Tanto o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, torcem o nariz para a ideia. Eu conversei com Maia e ele me disse ser contrário à medida. O deputado entende que a melhor solução para esse problema é cortar despesas, em vez de liberar o teto para gastos maiores. Por isso, prefere brigar para aprovar uma reforma administrativa que contenha essas despesas excessivas. Polêmica à vista. Como a reforma administrativa poderá mexer com salários, vantagens, carga horária e estabilidade de servidores, certamente, enfrentará resistências. Mas Maia acredita que esse é o melhor caminho. "O problema é o aumento de despesas e não o teto", afirmou Maia ao BRP. "A sociedade eu sei que está do lado disso", declarou. Bloco na rua. O certo é que a discussão sobre reforma administrativa e teto de gastos já está na rua e deverá se transformar em proposta concreta dentro do Congresso nas próximas semanas. Até porque os parlamentares já perceberam que os recursos disponíveis para investimentos serão cada vez mais escassos, enquanto o País não conseguir ajeitar sua situação fiscal e também retomar o crescimento econômico Dinheiro para todos. O Senado aprovou a PEC da cessão onerosa, que divide entre Estados e municípios parte generosa dos recursos que virão do megaleilão do pré-sal a ser feito em novembro. Ao todo, os dois entes federativos dividirão entre si um bolo de R$ 21,9 bilhões. Como a pindaíba é grande, foi fácil construir um acordo político em torno de uma proposta que servirá como socorro de caixa para governadores e prefeitos. Assim, foi quebrado o interstício regimental e os dois turnos puderam ser feitos no mesmo dia. O projeto volta, agora, para a Câmara. Mas... Por pouco, o acordo da cessão onerosa não fracassou. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, achou que o Rio seria muito prejudicado nos valores da partilha num leilão que será fruto de uma exploração feita no Estado. Para impedir que Maia inviabilizasse o projeto quando retornasse para a Câmara, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, apresentou uma emenda de plenário em que o Rio receberia 3% do leilão, como Estado produtor. Com isso, o Rio, que levaria apenas R$ 326 milhões - menos que outros 17 Estados - ficará com R$ 2,2 bilhões. Abre alas. Considerado como o principal item do pacto federativo, a aprovação da PEC da cessão onerosa abriu o caminho para a construção de um outro acordo político, em torno da votação da reforma da Previdência, nesta quarta, 4, na Comissão de Constituição e Justiça. Pela negociação, logo depois de votar a reforma, entrará na pauta da CCJ a PEC paralela, que inclui todos os pontos polêmicos da reforma, que ficaram de fora para não atrasar sua tramitação. Pelo acordo, se for aprovada, a PEC paralela irá direto para a análise do plenário junto com a reforma previdenciária. Com isso, vai acelerar sua tramitação em pelo menos um mês. Favas contadas. Nas contas do governo, a reforma da Previdência passa fácil na sessão da CCJ e dará mais um passo significativo para sua aprovação definitiva. A ideia é tentar encerrar essa votação ainda em setembro. Por Vera Magalhães Da Vera: Bagunça deliberada mina as instituições. O que Bolsonaro faz na sucessão da Procuradoria-Geral da República compromete a independência do Ministério Público Federal e leva a uma cadeia de casuísmos e exorbitâncias que atinge não só ele, mas também a atual procuradora-geral, Raquel Dodge. Leia mais VOCÊ TAMBÉM PRECISA LER Novo vê erro de R$ 671 mi no fundão eleitoral O fim de semana foi marcado por trocas de acusações entre o presidente Jair Bolsonaro, deputados do PSL e militantes bolsonaristas, de um lado, e deputados do Partido Novo, de outro, por conta do fundo de financiamento eleitoral. Leia mais Presidente pede população de verde e amarelo no domingo Bolsonaro sabe da tentativa frustrada do mesmo pedido feito pelo ex-presidente Collor, mas sustenta que desta vez é diferente. Leia mais Novo diretor faz 'limpa' na Ancine Em seu segundo dia à frente da Ancine, o diretor interino, Alex Braga, demitiu diversos integrantes da agência. Leia mais