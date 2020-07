Ministério da Defesa aciona PGR contra Gilmar por associar Forças a genocídio Por Marcelo de Moraes Em nota oficial, assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das Forças, acusação de ministro do STF foi chamada de "infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana". Entornou o caldo. Numa reação dura, o Ministério da Defesa anunciou que vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, por sua declaração, no sábado, associando as Forças Armadas a genocídio. Mendes fez a referência ao criticar a atuação do ministro da Saúde interino general Eduardo Pazuello na condução do combate ao coronavírus no País. A frase de Gilmar que irritou os militares foi: "É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável". Em nota oficial, o Ministério da Defesa chamou a acusação de "infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana". Sem panos quentes. No domingo, ainda houve uma tentativa de resolver o mal-estar de forma diplomática. Num primeiro comunicado, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, preferiu ressaltar o trabalho de sua Pasta e das Forças Armadas no combate ao coronavírus, enumerando efetivos e ações feitas. A resposta foi considerada insuficiente pelos militares, que avaliaram que Gilmar tinha passado do limite e precisava haver uma reação forte e institucional. Gota d'água. De nada adiantou o ministro ter postado, mais tarde, nas suas redes sociais, postagens enaltecendo as Forças. Nas mesmas postagens, em vez de se retratar ou pedir desculpas, acabou criticando, mais uma vez, a presença de militares à frente da Saúde. "No aniversário do projeto que leva o nome de Rondon, grande brasileiro notabilizado pela defesa dos povos indígenas, registro meu absoluto respeito e admiração pelas Forças Armadas Brasileiras e a sua fidelidade aos princípios democráticos da Carta de 88. Não me furto, porém, a criticar a opção de ocupar o Ministério da Saúde predominantemente com militares. A política pública de saúde deve ser pensada e planejada por especialistas, dentro dos marcos constitucionais. Que isso seja revisto, para o bem das FAs e da saúde do Brasil". Repúdio. Politicamente, os militares acharam que seria uma humilhação deixar a crítica de Gilmar sem uma resposta. Especialmente, pelo uso da acusação de genocídio, já que houve a compreensão que, como jurista, Gilmar tem a perfeita compreensão do peso que a palavra tem e dos atos que a caracterizam. Não se tratava da fala de um parlamentar inexperiente ou boquirroto, mas de um integrante do STF, Tanto que na nota oficial, a Defesa faz questão de citar isso claramente. "Genocídio é definido por lei como "a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso" (Lei nº 2.889/1956). Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional, como na justiça internacional, o que, naturalmente, é de pleno conhecimento de um jurista", cita o texto. Ação e reação. Para não se resumir a um bate-boca, os militares decidiram que representariam contra Gilmar na PGR em busca de providências - ou seja, no mínimo uma retratação pública. E para dar mais peso ao gesto, os comandantes de cada Força também subscreveriam a nota e a representação à PGR. "O Ministro da Defesa e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica repudiam veementemente a acusação apresentada pelo senhor Gilmar Mendes, contra o Exército Brasileiro, durante evento realizado no dia 11 de julho, quando afirmou: "É preciso dizer isso de maneira muito clara: o Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável". Comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e sobretudo leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia", diz o texto. Vai mudar? O desentendimento piora o clima político na Esplanada justamente num momento em que Executivo, Judiciário e Legislativo pareciam começar a encontrar uma maneira de restabelecer algum tipo de relacionamento. Mas, além de irritar os militares, a crítica de Gilmar também serviu para escancarar o problema da falta de um ministro oficial na Saúde há quase dois meses e a ocupação dos principais postos ma Pasta por oficiais em plena pandemia do coronavírus. Oficiais de alta patente reclamam que Pazuello deveria deixar a ativa e passar para a reserva para comandar o ministério. O general, porém, não quer abreviar sua carreira militar sem ter a garantia de que será efetivado por Jair Bolsonaro como ministro da Saúde. Pelo mesmo tipo de constrangimento, o general Luiz Eduardo Ramos aceitou passar para a reserva e continuar à frente do Ministério da Secretaria do Governo. E no meio de todas essas confusões, os números de casos de coronavírus seguem elevados, com um total de quase 1,9 milhão de ocorrências e de 72.921 mortes. Por Vera Magalhães Para Salles, não há problema na Amazônia. Para o ministro Ricardo Salles, o problema da Amazônia se resume a ruídos de comunicação. 